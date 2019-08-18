Популярный продукт оказался опасным для здоровья

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Употребление в пищу семян льна может привести к отравлению цианидом. К такому выводу пришли ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), сообщает



Известно, что льняные семечки богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и микроэлементами. Производители пищевых продуктов часто добавляют лен в сухие завтраки, каши и йогурты. Однако семена льна также содержат органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид), который вырабатывает газообразный цианид, отмечается в докладе EFSA.



По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца. Взрослому человеку достаточно трех чайных ложек, чтобы повысить риск отравления цианидом. Первыми признаками такого заболевания являются головная боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием. В некоторых случаях отравление может привести к летальному исходу. Также специалисты EFSA выяснили, что в измельченной форме семена льна выделяют намного больше вредных веществ. Употребление в пищу семян льна может привести к отравлению цианидом. К такому выводу пришли ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.Известно, что льняные семечки богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и микроэлементами. Производители пищевых продуктов часто добавляют лен в сухие завтраки, каши и йогурты. Однако семена льна также содержат органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид), который вырабатывает газообразный цианид, отмечается в докладе EFSA.По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца. Взрослому человеку достаточно трех чайных ложек, чтобы повысить риск отравления цианидом. Первыми признаками такого заболевания являются головная боль, нерегулярное сердцебиение и проблемы с дыханием. В некоторых случаях отравление может привести к летальному исходу. Также специалисты EFSA выяснили, что в измельченной форме семена льна выделяют намного больше вредных веществ. В то же время отмечается, что в докладе рассматривается худший сценарий, который предполагает повышенное содержание цианогенного гликозида в семенах льна. «Принимая во внимание все неопределенности, нельзя исключать риск для более молодых возрастных групп при употреблении молотых семян льна», — говорится в докладе.



В конце июня ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Специалисты также заявили, что EFSA, которое в 2013 году заявило о безопасности аспартама, проигнорировало 73 исследования, указывающие на негативные последствия для здоровья от употребления подсластителя. Категории: здоровье Ключевые слова: цианид, семена льна — статья прочитана 120 раз Комментарии