Великобритания может столкнуться с продовольственной проблемой после Brexit 🔊 Воспроизвести Великобритания после выхода из Евросоюза может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, медикаментов и топлива, об этом 18 августа сообщает Sunday Times.



Brexit. Иллюстрация: Иван Шилов, ИА Регнум



Издание подчеркивает, что данные проблемы, а также многие другие могут угрожать государству в случае если Brexit состоится без соглашения с Брюсселем.



Если Лондон не найдет общий язык с Ирландией, остающейся в составе Евросоюза, то стороны могут вновь ввести приграничный контроль, что, в свою очередь, породит проблемы с поставкой топлива. Отсюда вытекает целый ряд других проблем, в том числе и продовольственных.



Напомним, 31 октября 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз. Власти страны настроены по данному поводу решительно, оставшееся время будет использовано в целях заключения сделки оформляющей условия размежевания. Если договор не будет заключен, Лондон может покинуть содружество без него.



Источник: ИА REGNUM Издание подчеркивает, что данные проблемы, а также многие другие могут угрожать государству в случае если Brexit состоится без соглашения с Брюсселем.Если Лондон не найдет общий язык с Ирландией, остающейся в составе Евросоюза, то стороны могут вновь ввести приграничный контроль, что, в свою очередь, породит проблемы с поставкой топлива. Отсюда вытекает целый ряд других проблем, в том числе и продовольственных.Напомним, 31 октября 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз. Власти страны настроены по данному поводу решительно, оставшееся время будет использовано в целях заключения сделки оформляющей условия размежевания. Если договор не будет заключен, Лондон может покинуть содружество без него. Категории: в Европе Ключевые слова: Brexit — статья прочитана 133 раза Комментарии