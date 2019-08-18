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Великобритания может столкнуться с продовольственной проблемой после Brexit

Великобритания после выхода из Евросоюза может столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, медикаментов и топлива, об этом 18 августа сообщает Sunday Times.

Brexit. Иллюстрация: Иван Шилов, ИА Регнум


Издание подчеркивает, что данные проблемы, а также многие другие могут угрожать государству в случае если Brexit состоится без соглашения с Брюсселем.

Если Лондон не найдет общий язык с Ирландией, остающейся в составе Евросоюза, то стороны могут вновь ввести приграничный контроль, что, в свою очередь, породит проблемы с поставкой топлива. Отсюда вытекает целый ряд других проблем, в том числе и продовольственных.

Напомним, 31 октября 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз. Власти страны настроены по данному поводу решительно, оставшееся время будет использовано в целях заключения сделки оформляющей условия размежевания. Если договор не будет заключен, Лондон может покинуть содружество без него.

Источник: ИА REGNUM
Категории: в Европе
Ключевые слова: Brexit
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добавлена сегодня, 18 августа, 16:00

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