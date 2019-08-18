Юношеский чемпионат Европы - в актив 🔊 Воспроизвести







В столице Словакии Братиславе завершился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях от 8 до 18 лет.



В соревнованиях участвовали юные шахматисты из 48 стран. Литву представляли 17 игроков. Возглавил делегацию международный мастер Вайдас Сакалаускас.



Прошли 9 туров с регламентом 90 мин.+ 30 сек. на ход. Многие партии длились часов пять.



Тренер из Каунаса Донатас Вазнонис считает, что участники литовского шахматного «десанта» сыграли по своим возможностям, показав ожидаемые результаты.



Лучший результат на чемпионате среди представителей Литвы показал Каролис Юкшта из Каунаса. Каролис с шестью очками (5 побед, 2 ничьи и два поражения) стал 13-м среди 127 сильнейших шахматистов Европы в возрасте до 16 лет. В соревнованиях участвовали юные шахматисты из 48 стран. Литву представляли 17 игроков. Возглавил делегацию международный мастер Вайдас Сакалаускас.Прошли 9 туров с регламентом 90 мин.+ 30 сек. на ход. Многие партии длились часов пять.Тренер из Каунаса Донатас Вазнонис считает, что участники литовского шахматного «десанта» сыграли по своим возможностям, показав ожидаемые результаты.Лучший результат на чемпионате среди представителей Литвы показал Каролис Юкшта из Каунаса. Каролис с шестью очками (5 побед, 2 ничьи и два поражения) стал 13-м среди 127 сильнейших шахматистов Европы в возрасте до 16 лет.



«В Литве мало внимания уделяют «классическим» шахматам, - отметил Д. Вазнонис. – Поэтому подобные соревнования со стандартным контролем являются хорошей практикой. Перспективные игроки всегда поднимают на чемпионате рейтинги, некоторые значительно».



Посмотрим рост рейтингов у некоторых литовских шахматистов.



Например, Витянис Ремейка (5,5 очков, Вильнюс) прибавил 83,2 пункта международного рейтинга; он занял 24 место, притом, что его стартовый номер в возрасте до 8 лет был 46-м.



Его ровесник из Мариямполе Шарунас Норкелюнас (5 очков) повысил рейтинг на 84 пункта. А вильнюсец Мартинас Мисюк прибавил целых 152,4 пункта! И подобных итогов много.



Стоит отметить, что каждый участник чемпионата достиг личных побед, приобрёл важный опыт, окунулся в соревновательную атмосферу, узнал уютную Братиславу.



Фото Любови Пидлужной



Высокое 17-ое место среди 160 игроков до 12 лет с такими же показателями завоевал клайпедчанини Глеб Пидлужный: 5-2-2.«В Литве мало внимания уделяют «классическим» шахматам, - отметил Д. Вазнонис. – Поэтому подобные соревнования со стандартным контролем являются хорошей практикой. Перспективные игроки всегда поднимают на чемпионате рейтинги, некоторые значительно».Посмотрим рост рейтингов у некоторых литовских шахматистов.Например, Витянис Ремейка (5,5 очков, Вильнюс) прибавил 83,2 пункта международного рейтинга; он занял 24 место, притом, что его стартовый номер в возрасте до 8 лет был 46-м.Его ровесник из Мариямполе Шарунас Норкелюнас (5 очков) повысил рейтинг на 84 пункта. А вильнюсец Мартинас Мисюк прибавил целых 152,4 пункта! И подобных итогов много.Стоит отметить, что каждый участник чемпионата достиг личных побед, приобрёл важный опыт, окунулся в соревновательную атмосферу, узнал уютную Братиславу. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: шахматы, Братислава, Юношеский чемпионат Европы — статья прочитана 150 раз Комментарии