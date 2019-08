Экоактивисты в Лондоне пытаются заставить правительство запретить производство мяса и молока 🔊 Воспроизвести



Группа активистов планирует провести в октябре сидячий протест в столице Великобритании, чтобы призвать правительство отказаться от мяса и молочных продуктов на национальном уровне, сообщает The Independent. Свои требования они аргументируют советами ООН и исследованием Гарварда, согласно которому переход на растительную диету значительно сократит выброс углекислого газа в стране.



В Великобритании группа активистов Animal Rebellion готовится к акции гражданского неповиновения, чтобы призвать государство ввести в стране вегетарианскую диету, пишет The Independent.



В Великобритании группа активистов Animal Rebellion готовится к акции гражданского неповиновения, чтобы призвать государство ввести в стране вегетарианскую диету, пишет The Independent.

Как уточняет издание, Animal Rebellion, у которой есть местные отделения в таких городах, как Манчестер и Бристоль, объединит силы с Extinction Rebellion и устроит сидячую забастовку на дорогах Лондона в течение двух недель, начиная с 7 октября. Ожидается, что в акции примет участие по крайней мере 10 тыс. человек.



Как рассказывает британская газета, своё убеждение в том, что мясо и молочные продукты вносят вклад в изменение климата, активисты выстраивают на докладах ООН и Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), а также ссылаются на исследование Гарвардского университета по уменьшению потребления мясной продукции. Так, учёные сделали вывод, что если британские земли, которые сейчас используются для прокорма скота, засеять зерном, бобами, фруктами, орехами и овощами, то это спасёт планету от девяти лет выхлопов диоксида углерода. Кроме того, говорится в работе, такая еда сможет накормить всех и не нуждается в налогах.



По мнению Алекса Локвуда, руководителя и официального представителя Animal Rebellion, промышленное животноводство и рыболовство являются главными причинами выбросов углекислого газа: по некоторым данным, их вклад составляет 51%, хотя некоторые называют более скромные 14—20%. Кроме того, исследования показали, что производство мяса также является причиной загрязнения воды и вырубки лесов в Амазонии для производства сои.



Локвуд также подчёркнул, что не только «сеющие панику» защитники животных, но и «такие уважаемые организации», как ООН и IPCC, настаивают на переходе на растительную диету. По словам активиста, некоторые члены группы готовы к арестам во время акции и заранее извиняются за предоставленные неудобства. «Мы считаем, что сейчас из-за бездействия мировых лидеров возникает необходимость нарушения порядка, чтобы получить хоть какие-то адекватные изменения, — поделился своими взглядами с The Independent Локвуд. — Если бы для этого существовал способ получше, менее разрушительный, мы бы им воспользовались».



Активисты из Animal Rebellion хотят, чтобы министры прекратили финансирование мясного и молочного производства, а вместо этого поощряли фермеров переключиться на выращивание зерновых культур и поддерживали население в переходе на растительную диету. Эти меры помогут значительно сократить выделение парниковых газов и создать в стране общество с нулевым выбросом углерода.