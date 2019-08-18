Последняя любовь Казановы на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Занавес открылся и перед зрителями стоял Он! Элегантен и необыкновенно красив, красив той особенной красотой, которая так притягивает женщин, особенно молодых и очень молодых. Вне всякого сомнения это был КАЗАНОВА! Один из величайших, ярчайших, образованнейших людей своего времени.



Его любили, о нем грезили... Прошло мгновение и пролетели 30 лет. Но пред нами стоял все тот же КАЗАНОВА, и всё также горели его глаза.



Ах, как многим из этого зала хотелось броситься к его ногам, прильнуть к его груди, признаться в любви, но... осмелилась лишь юная рыжеволосая Франческа. А со сцены звучит прекрасная музыка Гайдна, Моцарта, Дебюсси и многих других великих композиторов.



13 августа на на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай великий Джакомо Казанова и великий Евгений Князев в очередной раз заставили поверить в великую силу таланта! Его любили, о нем грезили... Прошло мгновение и пролетели 30 лет. Но пред нами стоял все тот же КАЗАНОВА, и всё также горели его глаза.Ах, как многим из этого зала хотелось броситься к его ногам, прильнуть к его груди, признаться в любви, но... осмелилась лишь юная рыжеволосая Франческа. А со сцены звучит прекрасная музыка Гайдна, Моцарта, Дебюсси и многих других великих композиторов.13 августа на на 5-ом Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай великий Джакомо Казанова и великий Евгений Князев в очередной раз заставили поверить в великую силу таланта! Напомним:



13 августа на Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ был показан музыкально-литературный спектакль «Казанова» по произведению Марины Цветаевой «Феникс» Московского Государственного Академического Театра им. Е. Вахтангова в исполнении актёра театра и кино Евгения Князева в сопровождении литовского ансамбля „Vilniaus arsenalas“.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для «Обзора»



13 августа на Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ был показан музыкально-литературный спектакль «Казанова» по произведению Марины Цветаевой «Феникс» Московского Государственного Академического Театра им. Е. Вахтангова в исполнении актёра театра и кино Евгения Князева в сопровождении литовского ансамбля „Vilniaus arsenalas“. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, Евгений Князев География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 138 раз Комментарии