Встреча через 25 лет, или BEATLES FOREVER ! 🔊 Воспроизвести



История этой встречи уже просится в легенду. Как-то в конце 80-х я помогал в качестве переводчика в проведении международного шахматного турнира школьников. Один из немецких пацанов, проникшись моими интересами к рок-музыке, прислал мне позже видеокассeту с достопримечательностями Кёльна, где был и микросюжет о находившемся там музее Beatles. Тогда я и заразился идеей посетить его.



Ещё лет через пять мне от кого-то из друзей попался на глаза ещё и буклет об этом музее. Так что, оказавшись в Кёльне в 90-х по приглашению «Deutsche Welle» вместе с другими телевизионщиками, я не мог не посетить этот музей.



Но в этом году я решил всё же кардинально изменить эту порочную традицию и обязательно проехать через Галле. Я заранее списался с музеем, договорился о встрече с его руководством и мы с женой отправились.



Она - «drive my car», и, поскольку все же проскочить более тысячи километров за день непросто, мы решил ехать с паузой неспешно, с ночёвкой в Польше. Так что на следующий день мы уже по немецким автобанам комфортно прикатили в этот мой город мечты. Более того, мне дали телефон киевлянина Петра, который с 2000-го года живёт в Галле и готов выступить нашим гидом по городу.



Пётр, некогда прозванный Петруччио, оказался крайне приятным и скучающим по общению человеком, который работал ранее в сфере звукообеспечения шоу-бизнеса, поэтому мы сразу нашли кучу знакомых и даже вспомнили личные пересечения на разных проектах. После продолжительной прогулки по городу Генделя, который здесь родился и начинал свою музыкальную карьеру, мы продефилировали и мимо музея Beatles, который по понедельникам закрыт. Он вообще оказался почти за углом от нашего отеля, так что на следующий день, когда мы с женой и Петруччио уже с утра собрались на встречу с прекрасным, то могли бы, казалось, найти его даже с закрытыми глазами…



NOTA BENE. Музей действительно был основан в Кёльне 18 июня 1989 года и через шесть лет в его здании прошла первая масштабная встреча немецких битломанов, которая позднее превратилась в Sommerfest (Летний праздник) и даже регулярную международную конвенцию (этакий съезд) с докладами и именитыми гостями. Но со временем возникли проблемы из-за нехватки места в здании и в июле 1999 года музей переезжает.



Новый дом для музея несколько лет искали по всей Германии. В конце концов выбор пал на город Галле на реке Заале. Так его и указывают Галле (Заале), поскольку в Германии есть еще несколько населенных пунктов с таким названием. Новый запуск музея уже в Галле (Заале) состоялся в апреле 2000 года, хотя еще два года проходила круглосуточная работа по созданию оригинальной экспозиции музея. А с 2003 года конвенции битломанов и битловедов стали проходить и здесь.



Среди специальных гостей в разные годы были не только немцы Клаус Фоорман (многолетний друг, художник и график), друг и их менеджер в Гамбурге Хорст Фашер, их первый гамбургский фотограф Астрид Кирхерр, фотограф, друг и человек постригший Джона Леннона Юрген Фольмер, но и учитель Beatles (так его и сегодня называет Пол Макартни) Тони Шеридан. А также Тэд Кингсайз Тэйлор (некогда со своей группой Dominoes почти равный соперник Beatles), Фреда Келли (руководившая Official Beatles Fanclub в Англии), уважаемый биограф Марк Льюисон, Род Дэвис из Quarrymen (к тому же он еще и одноклассник Джона Леннона), Крис Хатчинс (сопровождавший Beatles на встречу с Элвисом Пресли), Клифф Бенет из Rebel Rousers (группы, выступавшей вместе с Beatles в их последнем турне по Германии в 1966 г.), Лесли Кавендиш (парикмахер Beatles с 1967 года), Тони Брамвелл (друг и многолетний соратник Beatles) и многие другие.



Только представляю, как было здорово любому, кому реально интересна история ливерпульской четверки, пообщаться с этими первоисточниками уникальной информации. На сайте музея также указано, что это старейшее, крупнейшее и всеобъемлющее публичное предприятие в мире на тему Beatles.











Сегодня музей расположен в трёхэтажном старинном здании, причём оформленном так, что только слепой не разберётся, кому же посвящен этот музей. Большие рисованные портреты и надпись украшают фасад, даже проёмы между окнами заполнены красочными приметами-дисками тех славных восьми лет (1963-1970). Во двор музея мы попали через арку, оформленную то графикой Клауса Фоормана (многолетнего друга еще с гамбургских времен, автора оформления битловских дисков «Revolver» и «Anthology»), то буклетами и рекламой всевозможных культурных проектов музея и города.



Тут же битловское кафе, где на свежем воздухе можно принять нечто прохладительное или не очень.



Всё, что связано с Beatles, уже давно не только популярная тема, но и весьма развитый и прибыльный бизнес. Музей начинается не с вешалки, а с магазина, в котором даже самый продвинутый и информированный битломан наверняка найдёт для себя нечто заветное. Причём все эти сувениры на память можно приобрести как здесь, так и через сайт. Почти каждый день по электронной почте я получаю из музея новые предложения – будь то фото с автографами, коллекционные издания, книги и журналы, календари и футболки, а также иные битловские меморабилия.



При музее группа энтузиастов во главе с Райнером Моэрсом (а начинали в ноябре 1977г., когда и музея-то не было) издает о Beatles на немецком языке журнал «Things» на 36 цветных страницах формата А5. Он компетентно (все же опыт более сорока лет!) информирует об исторических и актуальных темах битловедения, честно и критично, часто эксклюзивно, но и достаточно развлекательно.











Нас встретил Мартин Шмидт, один из руководителей музея, открытый и добродушный молодой парень. Я подарил ему свою книгу о Beatles с автографом и редкий DVD Пола Макартни, за что в свою очередь был принят в MBM (члены клуба музея) и одарен пачкой информационных материалов музея. Мы договорились поддерживать отношения, даже стали строить совместные планы на будущее. Так что, возможно (если время позволит), я смогу принять участие в очередной конвенции при музее в мае следующего года. Экспозиция музея выстроена таким образом, что, поднимаясь по лестнице трех этажей здания, вы как бы проходите сквозь различные этапы развития Beatles. От первых шагов ещё мало кому известной группы в Гамбурге, через первые успехи в Ливерпуле и Лондоне до всемирной славы на разных континентах и как эпилог сольные работы и успехи уже после распада Beatles.



Оригинальные пластинки, выпускаемые многими странами, даже такими экзотическими как СССР, где Beatles не жаловали и лишь в конце 80-х стали официально появляться их диски.











Чего тут только нет! Фото с автографами и красочная полиграфия и плакаты на тканях, рекламы различных кино- и других проектов, марки и куклы, фигурки и одежда, книги и журналы на многих языках. На древнем телевизоре можно лицезреть видеоматериалы с многочисленных концертов или фрагменты их фильмов, а в укромных уголках музея более пристально рассмотреть битловские инструменты разных времен - от гитары «Rickenbacker» Джона до ситара, который в Индии у самого Рави Шанкара усиленно осваивал Джордж.



При том что наш местный друг Петруччио живёт в Галле достаточно давно и даже неоднократно бывал в музее и приводил туда друзей, но зачастую именно мне приходилось становиться уже его гидом по битловской истории и даже оригинальным материалам музея. Восторг! Ну как же после всего этого волшебных впечатлений было не оставить и свое послание из Вильнюса в книге отзывов?



Begeistert (то есть «восхищен» по-немецки)! All You Need is Love! Beatles Forever!



Beatles Forever!