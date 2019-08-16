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Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки

Martin Zwick / Universal Images Group via Getty Images


За весь июль из-за аномальной жары, пришедшей из Европы, ледяной щит острова потерял 197 миллиардов тонн льда при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн, сообщает esquire.ru.

За сутки (31 июля) Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда, а за весь июль 197 миллиардов тонн при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн.

Обычно таяние ледников Гренландии начинается в конце мая, но в этом году это случилось в начале месяца. Ученые также отмечают, что в ряде областей Гренландии температура поднялась выше нуля (2,7 °С), что нетипично для этих районов. При этом количество воды, которое стекает с острова в океан, спровоцировало подъем его уровня за месяц на полмиллиметра.




Ученые объясняют таяние аномальной жарой в Европе, которая достигла и Арктики. В дальнейшем это может спровоцировать одно из крупнейших таяний льдов в Гренландии с 1950 года, с момента начала наблюдений.

Как отметила Рут Моттрам, ученый-климатолог из Датского метеорологического института, теплая погода в Гренландии сохранится в течение следующих нескольких дней, возможно, дольше. Сезон таяния обычно длится до конца августа, поэтому ледяной покров продолжит сокращаться.

82% поверхности Гренландии покрыто льдом. Ее ледяной щит ― второй по величине в мире после Антарктики. Эти две ледяные массы в совокупности удерживают достаточно замерзшей воды, чтобы поднять глобальный средний уровень моря на 65 метров, если они растают.

С конца июня в Европе установилась аномальная жара — это лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров показывали свыше 40 градусов во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах и других странах.
esquire.ru
Категории: чп и криминал, история, образование
Ключевые слова: климат, Гренландия, таяние, льды
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добавлена сегодня, 16 августа, 19:17

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