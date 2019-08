Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки 🔊 Воспроизвести Martin Zwick / Universal Images Group via Getty Images



Обычно таяние ледников Гренландии начинается в конце мая, но в этом году это случилось в начале месяца. Ученые также отмечают, что в ряде областей Гренландии температура поднялась выше нуля (2,7 °С), что нетипично для этих районов. При этом количество воды, которое стекает с острова в океан, спровоцировало подъем его уровня за месяц на полмиллиметра. За весь июль из-за аномальной жары, пришедшей из Европы, ледяной щит острова потерял 197 миллиардов тонн льда при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн, сообщает esquire.ru За сутки (31 июля) Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда, а за весь июль 197 миллиардов тонн при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн.Обычно таяние ледников Гренландии начинается в конце мая, но в этом году это случилось в начале месяца. Ученые также отмечают, что в ряде областей Гренландии температура поднялась выше нуля (2,7 °С), что нетипично для этих районов. При этом количество воды, которое стекает с острова в океан, спровоцировало подъем его уровня за месяц на полмиллиметра. This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) 1 August 2019







За весь июль из-за аномальной жары, пришедшей из Европы, ледяной щит острова потерял 197 миллиардов тонн льда при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн, сообщает esquire.ru За сутки (31 июля) Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда, а за весь июль 197 миллиардов тонн при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн.Обычно таяние ледников Гренландии начинается в конце мая, но в этом году это случилось в начале месяца. Ученые также отмечают, что в ряде областей Гренландии температура поднялась выше нуля (2,7 °С), что нетипично для этих районов. При этом количество воды, которое стекает с острова в океан, спровоцировало подъем его уровня за месяц на полмиллиметра. This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) 1 August 2019 Ученые объясняют таяние аномальной жарой в Европе, которая достигла и Арктики. В дальнейшем это может спровоцировать одно из крупнейших таяний льдов в Гренландии с 1950 года, с момента начала наблюдений.Как отметила Рут Моттрам, ученый-климатолог из Датского метеорологического института, теплая погода в Гренландии сохранится в течение следующих нескольких дней, возможно, дольше. Сезон таяния обычно длится до конца августа, поэтому ледяной покров продолжит сокращаться.82% поверхности Гренландии покрыто льдом. Ее ледяной щит ― второй по величине в мире после Антарктики. Эти две ледяные массы в совокупности удерживают достаточно замерзшей воды, чтобы поднять глобальный средний уровень моря на 65 метров, если они растают.С конца июня в Европе установилась аномальная жара — это лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров показывали свыше 40 градусов во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах и других странах.