Трамп задумался о приобретении Гренландии

По данным The Wall Street Journal, президент США обращался к юрисконсульту Белого дома с просьбой дать законодательную оценку возможности покупки Гренландии, сообщает



Президент США Дональд Трамп обращался к юрисконсульту Белого дома Пэт Чиполлоне с просьбой проанализировать возможность приобретения Вашингтоном у Копенгагена Гренландии - автономной территории в составе Дании. Об этом в четверг, 15 августа, со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). По их данным, глава американской администрации неоднократно во время различных "встреч, обедов и в случайных беседах" "выражал интерес" к приобретению этой территории между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами - с учетом ее богатых ресурсов и важного геополитического значения.



Как отмечает издание, ряд советников Трампа поддержал эту идею, назвав возможную сделку хорошей экономической инвестицией, другие помощники - отвергли, указав на беспочвенность плана.



В Белом доме и в американском Госдепартаменте, а также в посольстве Дании в Вашингтоне и в канцелярии гренландского премьера Кима Кильсена просьбу WSJ о комментарии оставили без ответа.



Трамп посетит Данию с визитом



В начале сентября Дональд Трамп должен нанести свой первый визит в Данию, напоминает газета.



США располагают на севере Гренландии самой северной своей авиабазой - Туле. Там, в частности, базируется американская радиолокационная станция, которая входит в систему раннего предупреждения США о баллистических ракетах. База активно используется силами Космического командования ВВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).



Вашингтон таже успешно противостоял усилиям Пекина по усилению экономических позиций в Гренландии. Так, Китай, в частности, вел активную работу по финансированию строительства и эксплуатации трех аэропортов на этой территории.



Вашингтон ранее уже интересовался возможностью приобретения Гренландии - в 1867 году и в 1946 году, когда занимавший на тот момент пост президента США Гарри Трумэн предлагал за остров 100 млн долларов. Гренландия является самым большим островом в мире.



Гренландия ежегодно получает около 591 млн долларов (532 млн евро) дотаций из бюджета Дании, что на 60 процентов покрывает потребности ее бюджета.



«По сути, это шантаж Дании, Китая и России. Ясно, что это будет огромный геополитический шаг, меняющий всю арктическую систему», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя публикацию издания The Wall Street Journal, где говорится о намерении президента США Дональда Трампа купить Гренландию.



Политолог-американист Борис Межуев пояснил, что в последнее время интересы США направлены в сторону Арктики, которая становится значимым местом экономической и военной конкуренции.



«США занимают в Арктике незначительное место. Конечно, они хотят усилить свою позицию. Если со стороны запада и востока будет американское присутствие, тогда претензии России на Северный морской путь уже станут не такими очевидными. Придется взаимно обнулять позиции России и США, северный морской проход будет осложнен двойным контролем Америки», – сказал эксперт.



По его мнению, если Трамп купит Гренландию, это будет фантастическое событие.



«Для многих это станет шоком, а для американского избирателя появится повод поддержать Трампа на выборах. Однако остается много вопросов, в первую очередь касающихся юрисдикции ЕС. Конечно, Дания очень зависима от США, поэтому ожидать серьезного сопротивления не стоит. А вот для ЕС как раз это будет психологической травмой», – считает эксперт.



Он отметил, что Гренландия также является приоритетным объектом экспансии Китая. На деньги КНР там построено пять крупных предприятий, шахты для добычи урана и аэропорты.



«Проникновение Китая за полярный круг, которое для США недопустимо, возможно. В том числе за счет экономической поддержки острова. Глобальное потепление тоже играет роль, таяние ледников, какая-то часть Гренландии может освободиться ото льдов, и тогда этот остров станет местом для добычи полезных ископаемых», – пояснил собеседник.



«Вообще это был бы красивый и смелый шаг для Трампа, но я не верю в реальность этого. Все будет против, потому что такое действие превысит возможности всей нынешней мировой политической системы», – заключил Межуев.



В Гренландии прокомментировали идею президента США Дональда Трампа о покупке этого самого большого на Земле острова.



"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лед, рыба, морепродукты, возобновляемая энергия, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи", — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.