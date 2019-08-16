Россия может отдать Японии часть Южных Курил 🔊 Воспроизвести



Как зааявил глава МИД Сергей Лавров, Россия готова передать Японии на определенных условиях остров Шикотан и архипелаг Хабомаи в соответствии с ранее заключенной декларацией от 1956 года. Япония при этом настаивает еще и на передаче островов Кунашир и Итуруп, ссылаясь в свою очередь на договор 1855 года.



"Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора", - сообщает



"Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны, - сказал Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". - Во-вторых, нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона в связи с договором о военно-политическом союзе 1960 года, который воплощен уже в материальном и очень глубоком присутствии США на японских островах. Как зааявил глава МИД Сергей Лавров, Россия готова передать Японии на определенных условиях остров Шикотан и архипелаг Хабомаи в соответствии с ранее заключенной декларацией от 1956 года. Япония при этом настаивает еще и на передаче островов Кунашир и Итуруп, ссылаясь в свою очередь на договор 1855 года."Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора", - сообщает НИ со ссылкой на lenta.ru."Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны, - сказал Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". - Во-вторых, нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона в связи с договором о военно-политическом союзе 1960 года, который воплощен уже в материальном и очень глубоком присутствии США на японских островах. Мы не можем закрывать глаза на то, что по всем тем вопросам, которые носят принципиальный характер и вызывают противоречие в ООН, Япония голосует с Соединенными Штатами против России, и, конечно, не можем закрывать глаза на то, что Япония присоединилась, пусть и в усеченном варианте, к неправомерным, нелегитимным односторонним санкциям, которые были наложены Западом на Российскую Федерацию, прежде всего за то, что мы защитили наших соотечественников в Крыму", - цитирует слова главы МИД РИА "Новости".



В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Но последующие переговоры так и не привели к заключению мирного договора.



"Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила радиостанции "Говорит Москва", что высказывание Лаврова следует рассматривать как официальную позицию страны: "Наша официальная позиция".



Лавров затронул тему Курильских островов, отвечая на вопрос участника форума. "Россия является продолжателем Советского Союза. Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе, декларацию 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом... Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора", – сказал министр".



"При этом в МИД раскритиковали СМИ за "нечистоплотную интерпретацию" слов главы ведомства."Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией", - отмечает РИА "Новости".



А вот мнение... https://marafonec.livejournal.com/11413766.html?fbclid=IwAR1Ba2os2S6EwSKx3V9Sc8S6W0_yCzg2A9h1SXie9OtDU0Rg2dC0KXQg_dQ newizv.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: сотрудничество, аналитика, договор, Япония, Курилы, Переговоры — статья прочитана 133 раза Комментарии