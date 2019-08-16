Загрузка... Путин присвоил пилотам аварийно севшего лайнера А321 звания Героев России 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Борис Ярков



Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества, сообщает



"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - цитирует российского лидера РИА Новости.







Путин сообщил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, а остальные члены экипажа – орденами Мужества. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества, сообщает Sputnik Литва . Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам экстренно севшего в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" звания Героев России."Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - цитирует российского лидера РИА Новости.Путин сообщил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, а остальные члены экипажа – орденами Мужества.



Как подчеркнул президент, качество подготовки летного состава борта "Уральских авиалиний" можно считать удовлетворительным.



"Чудо в Подмосковье"



Инцидент произошел накануне утром. Самолет А321 должен был доставить пассажиров из Москвы в Симферополь, однако был вынужден совершить экстренную посадку почти сразу после вылета.



Ранее сообщалось, что самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к попаданию птиц в двигатели и перебоям в работе оборудования.



На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб, более 70 человек пострадали. Лайнер приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.



Командир судна Юсупов подчеркнул, что самолет сел мягко и без кренов.



В свою очередь бортпроводница самолета Надежда Вершинина добавила, что экипаж действовал согласно инструкциям, а пассажиры слушали команды и быстро эвакуировались.



Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отмечал, что Юсупов принял верное решение, когда сажал самолет с убранными шасси, поскольку это приводит к значительно меньшему механическому повреждению конструкций авиалайнера и, как следствие, предотвращает возможный пожар. Как подчеркнул президент, качество подготовки летного состава борта "Уральских авиалиний" можно считать удовлетворительным.Инцидент произошел накануне утром. Самолет А321 должен был доставить пассажиров из Москвы в Симферополь, однако был вынужден совершить экстренную посадку почти сразу после вылета.Ранее сообщалось, что самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к попаданию птиц в двигатели и перебоям в работе оборудования.На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб, более 70 человек пострадали. Лайнер приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.Командир судна Юсупов подчеркнул, что самолет сел мягко и без кренов.В свою очередь бортпроводница самолета Надежда Вершинина добавила, что экипаж действовал согласно инструкциям, а пассажиры слушали команды и быстро эвакуировались.Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отмечал, что Юсупов принял верное решение, когда сажал самолет с убранными шасси, поскольку это приводит к значительно меньшему механическому повреждению конструкций авиалайнера и, как следствие, предотвращает возможный пожар. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: авария, самолет, посадка, неисправность, Герои России География: Россия, Москва — статья прочитана 40 раз Комментарии