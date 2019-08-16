Путин присвоил пилотам аварийно севшего лайнера А321 звания Героев России

Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества, сообщает Sputnik Литва. Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам экстренно севшего в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" звания Героев России.
"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин сообщил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, а остальные члены экипажа – орденами Мужества.
Как подчеркнул президент, качество подготовки летного состава борта "Уральских авиалиний" можно считать удовлетворительным.
"Чудо в Подмосковье"
Инцидент произошел накануне утром. Самолет А321 должен был доставить пассажиров из Москвы в Симферополь, однако был вынужден совершить экстренную посадку почти сразу после вылета.
Ранее сообщалось, что самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к попаданию птиц в двигатели и перебоям в работе оборудования.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб, более 70 человек пострадали. Лайнер приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.
Командир судна Юсупов подчеркнул, что самолет сел мягко и без кренов.
В свою очередь бортпроводница самолета Надежда Вершинина добавила, что экипаж действовал согласно инструкциям, а пассажиры слушали команды и быстро эвакуировались.
Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов отмечал, что Юсупов принял верное решение, когда сажал самолет с убранными шасси, поскольку это приводит к значительно меньшему механическому повреждению конструкций авиалайнера и, как следствие, предотвращает возможный пожар.