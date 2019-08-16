Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана 🔊 Воспроизвести



Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-июле этого года составили 6,247 млрд евро или на 3,1% (189,8 млн евро) больше, чем планировалось, и на 22,7% больше, чем ха такой же период прошлого года.



Этот рост поступлений обусловлен переводом части взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщил Минфин.



Поступления в госбюджет составили 5,106 млрд евро – на 1,8% (88,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Они составили 58,9% годового плана.



Поступления налогов в этом году составили 4,664 млрд евро и были на 1,1% больше. Налога на добавленную стоимость поступило 2,228 млрд евро – на 1,9% меньше.



Поступления подоходного налога в этом году составили 1,875 млрд евро – на 5% больше, акцизов поступило 855,8 млн евро – на 1,2% больше, налога на прибыль – 459 млн евро или на 3,3% больше.



Доходная часть бюджета 2019 года (без учета средств Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,589 млрд евро. Доходы государственного и муниципальных бюджетов Литвы в январе-июле этого года составили 6,247 млрд евро или на 3,1% (189,8 млн евро) больше, чем планировалось, и на 22,7% больше, чем ха такой же период прошлого года.Этот рост поступлений обусловлен переводом части взносов государственного социального страхования в подоходный налог, сообщил Минфин.Поступления в госбюджет составили 5,106 млрд евро – на 1,8% (88,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Они составили 58,9% годового плана.Поступления налогов в этом году составили 4,664 млрд евро и были на 1,1% больше. Налога на добавленную стоимость поступило 2,228 млрд евро – на 1,9% меньше.Поступления подоходного налога в этом году составили 1,875 млрд евро – на 5% больше, акцизов поступило 855,8 млн евро – на 1,2% больше, налога на прибыль – 459 млн евро или на 3,3% больше.Доходная часть бюджета 2019 года (без учета средств Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,589 млрд евро. BNS Категории: общество, экономика Ключевые слова: доходы, самоуправления География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии