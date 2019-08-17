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Пушкин в Париже
Как уже рассказывал "Обзор", 6 июня 2019 года в Вильнюсе, в Маркучяй, усадьбе, в которой прошли последние годы жизни младшего сына поэта Григория Александровича и где сейчас работает Литературный музей имени Пушкина, прошли торжества, посвящённые 220-летию со дня рождения великого русского поэта.
В музее состоялся праздник с поэтическими чтениями. Произведения поэта прозвучали в том числе на итальянском, французском, немецком и румынском языках. Их читали обучающиеся в Вильнюсском университете студенты-русисты из разных стран.
Джазовое трио "The Gipsons" на праздновании 220-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в усадьбе Маркучяй (Вильнюс, Литературный музей А.С.Пушкина) посвятили поэту джазовую композицию "Пушкин в Париже".
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Вильнюс, Маркучяй, "The Gipsons", "Пушкин в Париже"
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