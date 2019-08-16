В Литве отпраздновали Жолинес 🔊 Воспроизвести Акция в защиту "травки" в Вильнюсе в 2017-м году. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Жолинес в Литве отмечают 15 августа. Праздник Жолинес, который дословно можно перевести как «Травяной», совпадает с днем вознесения на небеса Пресвятой Девы Марии.



Считается, что освященные в этот день цветы и травы наделяются чудодейственной силой.



Истоки праздника Жолинес относятся к античным временам. В Литве с 2000 г. Жолинес включили в число государственных праздников, и объявили его нерабочим днём. Праздник с каждым годом становится все масштабнее, и празднование его принимает разные формы.



Отмечают во всех католических костелах Литвы



Праздник Жолинес отмечается во всех католических костелах Литвы, как древний праздник Успения пресвятой Девы Марии. В этот день жители страны идут в костел для освещения трав, цветов, яблок и другого урожая. Раньше освященные фрукты, принесенные в дом, разрезали, по кусочку делили на всю семью, в некоторых семьях эта традиция по сей день актуальна. Считается, что освященные травы, нужно высушить и хранить дома за иконами святых. Таким образом, защищая дом от пожара, голода и других несчастий. Отвары из этих трав используют и для укрепления здоровья. Считается, что освященные в этот день цветы и травы наделяются чудодейственной силой.Истоки праздника Жолинес относятся к античным временам. В Литве с 2000 г. Жолинес включили в число государственных праздников, и объявили его нерабочим днём. Праздник с каждым годом становится все масштабнее, и празднование его принимает разные формы.Праздник Жолинес отмечается во всех католических костелах Литвы, как древний праздник Успения пресвятой Девы Марии. В этот день жители страны идут в костел для освещения трав, цветов, яблок и другого урожая. Раньше освященные фрукты, принесенные в дом, разрезали, по кусочку делили на всю семью, в некоторых семьях эта традиция по сей день актуальна. Считается, что освященные травы, нужно высушить и хранить дома за иконами святых. Таким образом, защищая дом от пожара, голода и других несчастий. Отвары из этих трав используют и для укрепления здоровья. Акция в защиту "травки" в Вильнюсе в 2017-м году. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Празднование выходит за пределы костёла



По всей Литве все чаще организуются концерты, ярмарки и другого рода веселья. Одним из таких мест является Тракай, здесь ежегодно проводится ярмарка копустинес. Танцы, песни и игры в этом году вызывали большой интерес как со стороны жителей Литвы, так и со стороны гостей из-за рубежа.



Также во время веселья всех желающих угощали бесплатным капустным супом. Громкие гулянья прошли в Румшишкес, Тургеляй и других местностях. Кроме гуляний, всех желающих познакомиться поближе с праздником ждала экскурсия в центре города. Во время экскурсии рассказывали о Жолинес, растениях, которыми богата Литва, и т.д.



Акция в защиту "травки" в Вильнюсе в 2017-м году. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Неординарный подход



Скандально известные «Keulė Rūkė» не прошли мимо этого праздника. На своей страничке в соцсети фейсбук всех желающих звали ломать стереотипы и прийти на праздник Жолинес 14 августа. Где всех собравшихся ждала обширная программа.



«Приглашаем молодых людей с детьми, подростков с родителями, которые не забывают, каково это, когда молодые люди собираются вместе, чтобы укрепить позитивное отношение, традиции и бросить вызов стереотипам о культуре каннабиса», - написано в программе.



Кроме просвещения в сфере каннабиса (чего это вдруг так активно в последнее время в Литве стали поклоняться конопле?!) предлагалось валить голову Сталина, красующуюся там долгое время.



Фоторепортаж от харчевни с головой Сталина - Владимира Клоповского, "Обзор"



По всей Литве все чаще организуются концерты, ярмарки и другого рода веселья. Одним из таких мест является Тракай, здесь ежегодно проводится ярмарка копустинес. Танцы, песни и игры в этом году вызывали большой интерес как со стороны жителей Литвы, так и со стороны гостей из-за рубежа.Также во время веселья всех желающих угощали бесплатным капустным супом. Громкие гулянья прошли в Румшишкес, Тургеляй и других местностях. Кроме гуляний, всех желающих познакомиться поближе с праздником ждала экскурсия в центре города. Во время экскурсии рассказывали о Жолинес, растениях, которыми богата Литва, и т.д.Скандально известные «Keulė Rūkė» не прошли мимо этого праздника. На своей страничке в соцсети фейсбук всех желающих звали ломать стереотипы и прийти на праздник Жолинес 14 августа. Где всех собравшихся ждала обширная программа.«Приглашаем молодых людей с детьми, подростков с родителями, которые не забывают, каково это, когда молодые люди собираются вместе, чтобы укрепить позитивное отношение, традиции и бросить вызов стереотипам о культуре каннабиса», - написано в программе.Кроме просвещения в сфере каннабиса (чего это вдруг так активно в последнее время в Литве стали поклоняться конопле?!) предлагалось валить голову Сталина, красующуюся там долгое время. Йоана Сайковска , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Жолинес, каннабис — статья прочитана 181 раз Комментарии