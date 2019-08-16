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В Литву приезжает вице-президент Индии

вице-президент Индии Венкайя Найду


В Литву прибывает вице-президент Индии Венкайя Найду. В субботу в Вильнюсе состоится его встреча с президентом Гитанасом Науседой.

Согласно сообщению Администрации президента, такой высокопоставленный чиновник из Индии впервые посещает Литву с официальным визитом, и потому "данный визит следует рассматривать как новый этап активного двустороннего сотрудничества".

"В рамках встречи запланированы переговоры между делегациями по двусторонним соглашениям в области культуры, сельского хозяйства, экстрадиции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе.

Г.Науседа должен повторить Индии своё приглашение открыть посольство и культурный центр в Вильнюсе, обещая пригласить индийских инвесторов в Литву.

Посольство Литвы в Индии действует с 2013 года.

На встрече также планируется обсудить сотрудничество между Евросоюзом и Индией.

Посты президента и вице-президента Индии по Конституции являются скорее церемониальными, а власть сосредоточена в руках премьер-министра и его кабинета.

Индия является третьей по величине азиатской экономикой после Китая и Японии, но её экономический рост в последние годы начал замедляться.

В этом месяце Индия удостоилась серьёзного внимания за своё решение об отмене автономии Кашмирского региона.
BNS
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: индия, визит, вице-президент
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 августа, 17:30

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