В Литву приезжает вице-президент Индии 🔊 Воспроизвести вице-президент Индии Венкайя Найду



В Литву прибывает вице-президент Индии Венкайя Найду. В субботу в Вильнюсе состоится его встреча с президентом Гитанасом Науседой.



Согласно сообщению Администрации президента, такой высокопоставленный чиновник из Индии впервые посещает Литву с официальным визитом, и потому "данный визит следует рассматривать как новый этап активного двустороннего сотрудничества".



"В рамках встречи запланированы переговоры между делегациями по двусторонним соглашениям в области культуры, сельского хозяйства, экстрадиции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе.



Г.Науседа должен повторить Индии своё приглашение открыть посольство и культурный центр в Вильнюсе, обещая пригласить индийских инвесторов в Литву.



Посольство Литвы в Индии действует с 2013 года.



На встрече также планируется обсудить сотрудничество между Евросоюзом и Индией.



Посты президента и вице-президента Индии по Конституции являются скорее церемониальными, а власть сосредоточена в руках премьер-министра и его кабинета.



Индия является третьей по величине азиатской экономикой после Китая и Японии, но её экономический рост в последние годы начал замедляться.



В этом месяце Индия удостоилась серьёзного внимания за своё решение об отмене автономии Кашмирского региона. В Литву прибывает вице-президент Индии Венкайя Найду. В субботу в Вильнюсе состоится его встреча с президентом Гитанасом Науседой.Согласно сообщению Администрации президента, такой высокопоставленный чиновник из Индии впервые посещает Литву с официальным визитом, и потому "данный визит следует рассматривать как новый этап активного двустороннего сотрудничества"."В рамках встречи запланированы переговоры между делегациями по двусторонним соглашениям в области культуры, сельского хозяйства, экстрадиции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе.Г.Науседа должен повторить Индии своё приглашение открыть посольство и культурный центр в Вильнюсе, обещая пригласить индийских инвесторов в Литву.Посольство Литвы в Индии действует с 2013 года.На встрече также планируется обсудить сотрудничество между Евросоюзом и Индией.Посты президента и вице-президента Индии по Конституции являются скорее церемониальными, а власть сосредоточена в руках премьер-министра и его кабинета.Индия является третьей по величине азиатской экономикой после Китая и Японии, но её экономический рост в последние годы начал замедляться.В этом месяце Индия удостоилась серьёзного внимания за своё решение об отмене автономии Кашмирского региона. BNS Категории: в мире, политика Ключевые слова: индия, визит, вице-президент География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии