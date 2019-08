Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Предприятие Telsiu vejo parkas (Тяльшяйский ветропарк), контролируемое разработчиком ветряных и солнечных электростанций New energy group, планирует построить новый парк ветряных электростанций мощностью до 148 мегаватт.



Согласно документации оценки воздействия на окружающую среду, номинальная мощность одной электростанции составит до 5,3 МВт, всего планируется построить до 28 таких станций,



Ранее в августе было объявлено, что другое контролируемое группой New energy предприятие - Kelmes vejo energija - тоже планирует построить парк электростанций мощностью до 53 мегаватт, но в Кельмесском районе.



Руководитель этих двух предприятий Саулюс Величка в то время агентству BNS не комментировал эти свои планы.



Предприятие, разрабатывающее и строящее ветряные и солнечные электростанции, заработало за прошлый год 514,2 тыс евро чистой прибыли - на 65% больше, чем в 2017 году.



Контролируемая государством группа по передаче электроэнергии и газа Epso-G за шесть месяцев этого года заработала 6,3 млн евро чистой прибыли - на 26,7% меньше, чем в январе-июне прошлого года (8,6 млн евро).



Доходы группы составили 124,1 млн евро - на 4,4% больше, чем за такой же период прошлого года (118,9 млн евро), сообщает Epso-G.



"В первой половине 2019 года доходы группы Epso-G были обусловлены ​​главным образом значительным увеличением спроса на услуги по передаче электроэнергии и газа, а также увеличением спроса на системные услуги во втором квартале", - отмечает в сообщении предприятия генеральный директор Epso-G Роландас Зукас.



В первом полугодии по высоковольтным сетям было передано 5,2 ТВт-ч электроэнергии - столько же, сколько в прошлом году.



Для нужд Литвы было передано 12,6 ТВтч газа - на 1,4% больше. Кроме того, 1,2 ТВтч (0,8 ТВтч) природного газа было транспортировано в направлении Латвии и Эстонии, а 13,5 ТВтч (14,7 ТВтч) газа - в Калининградскую область России.



Epso-G принадлежит 97,5% акций компании Litgrid, 96,6% акций Amber Grid и 67% акций Балтийской энергетической биржи Baltpool.



Контролируемая одной из крупнейших в Европе инвестиционных компаний Antin французская группа предприятий обновляющейся энергетики Idex покупает энергокомпанию немецкого капитала Danpower Baltic.



Сделка купли-продажи 90% акций будет проведена в жизнь после получения заключения правительственной компании о соответствии Idex интересам национальной безопасности, говорится в сообщении Idex.



"Мы надеемся, что более чем 50-летний опыт работы в областях теплоэнергетики и энергетики позволит совместно с партнерами не только эффективнее развивать начатые проекты, но и инвестировать в новые", – сказал для пресс-релиза президент группы Idex Тьерри де Преомон.



По его словам, эта сделка важна для Idex, которая стремится стать одним из основных игроков на рынке обновляющейся энергетики, который предоставляет услуги выработки "зеленой" электроэнергии и связанные услуги.



Между тем финансовый директор Danpower Буркхард Фогель сказал для пресс-релиза, что решение продать бизнес в Литве обусловлено изменениями в стратегии развития бизнеса главного акционера Danpower – германской компании Enercity.



Б. Фогель ранее говорил BNS, что предприятие Danpower Baltic постоянно ощущало интерес потенциальных инвесторов.



За пять лет работы компания Danpower инвестировала в Литве около 100 млн евро. Предприятию принадлежат в Вильнюсе, Каунасе и Йонишкисе шесть котельных на биотопливе и одна когенерационная установка.



Контролируемая муниципальным предприятием Ганновера Enercity компания Danpower продала группе Idex все имевшиеся у нее 50% акций Danpower Baltic. 40% акций предприятия продала инвестгруппа Geco Investicijos, ей после сделки будет принадлежать 10% акций.



Год назад компания Danpower Baltic получила разрешение производить электроэнергию в Каунасе по более высокому, чем на рынке, тарифу – после того, как в мае прошлого года был подписан договор мировой Danpower и Министерства энергетики, по которому все потребители страны заплатят в течение 12 месяцев компании Danpower 18-25 млн евро.



Действующая с 1963 года группа Idex использует 41 сеть централизованного теплоснабжения и охлаждения. Оборот группы в 2018 году составил 929 млн евро, ее главный офис находится в Париже. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии