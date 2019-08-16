В Киеве опасаются, что Россия пустит Днепр в обход Украины 🔊 Воспроизвести



Поскольку Днепр берет свое начало на территории России, то Москва может вырыть обходной канал, чтобы пустить эту реку мимо Украины.



Об этом пишет



Так, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина, перекрывшая в 2014 году подачу воды в Крым, нарушила международное право, котoрое регулирует стоки таких рек, как Днепр.



В ответ фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сказал, что Украина ничего не нарушала, поскольку перекрыла воду из технического сооружения, а не Днепра. Поскольку Днепр берет свое начало на территории России, то Москва может вырыть обходной канал, чтобы пустить эту реку мимо Украины.Об этом пишет Политнавигатор со ссылкой на киевскую интернет-газету «Страна», отмечая, что в последние дни внезапно актуализировался вопрос о возобновлении поставок пресной воды с Украины в Крым.Так, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина, перекрывшая в 2014 году подачу воды в Крым, нарушила международное право, котoрое регулирует стоки таких рек, как Днепр.В ответ фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сказал, что Украина ничего не нарушала, поскольку перекрыла воду из технического сооружения, а не Днепра. «Правда, всем понятно, что в Северо-Крымский канал вода поступает из Днепра, а исток Днепра действительно находится в России. И в теории Путин даже может дать команду вырыть обходной канал, чтобы пустить Днепр мимо Белоруссии и Украины. Но, пока этого нет, то и заявлять претензии на воду Днепра бессмысленно.



Другое дело, что и перекрывать поступление пресной воды по Северо-Крымскому каналу, с точки зрения логики украинской власти, тоже бессмысленно. Абсолютно все украинские политики так или иначе заявляют, что Крым вернется в Украину, а потому, если в это действителньно верят, какой смысл обезвоживать свою собственную территорию? Но если уж украинской власти хочется наказать Кремль за аннексию Крыма, то лучше просто брать серьезную плату с России за использование воды из канала. Для украинского бюджета это будет явно лучше. И при этом не будут страдать ни крымчане, ни территория полуострова», – приходит к выводу издание.



Как сообщал «ПолитНавигатор», историк и публицист Александр Широкорад объяснил, что если РФ решится на поворот рек, протекающих по украинской территории, но берущих начало в РФ, это будет иметь катастрофические последствия для Киева. politnavigator.net Категории: общество, политика Ключевые слова: Россия, вода, река, Крым, Днепр География: Украина — статья прочитана 101 раз Комментарии