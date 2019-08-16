Россия может запретить экспорт леса в Китай 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кряжев



Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, заявил



Чтобы этого не произошло, Пекин должен подключиться к решению проблемы незаконной вырубки, отметил он.



"Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", — сказал Кобылкин в интервью газете "Ведомости".



Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа. Так, Россия предлагает совместно построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.



Лесные пожары в Сибири



Из-за лесных пожаров в четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.



По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.



Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом "прикрывались" незаконные рубки. Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, заявил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.Чтобы этого не произошло, Пекин должен подключиться к решению проблемы незаконной вырубки, отметил он."Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", — сказал Кобылкин в интервью газете "Ведомости".Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа. Так, Россия предлагает совместно построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.Из-за лесных пожаров в четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом "прикрывались" незаконные рубки. РИА Новости Категории: экономика, политика Ключевые слова: Китай, запрет, лес, вырубка, деревообработка География: Россия — статья прочитана 112 раз Комментарии