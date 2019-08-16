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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, заявил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Чтобы этого не произошло, Пекин должен подключиться к решению проблемы незаконной вырубки, отметил он.
"Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим", — сказал Кобылкин в интервью газете "Ведомости".
Министр подчеркнул, что с китайскими коллегами ведется серьезная работа. Так, Россия предлагает совместно построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.
Лесные пожары в Сибири
Из-за лесных пожаров в четырех регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожаров по поручению Владимира Путина привлечены силы Минобороны.
По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Прокуратура сообщала о выявлении фактов намеренного поджога лесов, когда таким способом "прикрывались" незаконные рубки.
РИА Новости
Ключевые слова: Китай, запрет, лес, вырубка, деревообработка
География: Россия
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