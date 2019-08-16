Поведение протестующих в Сянгане полностью вышло за рамки мирной демонстрации -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 🔊 Воспроизвести



Действия демонстрантов в Сянгане вышли за рамки мирного протеста и прямо нарушают закон. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в статье, опубликованной в российских СМИ, сообщает



Излагая хронологию событий, посол отметил, что после того, как правительство специального административного района /САР/ Сянган приостановило работу над поправками в законодательство, которые стали поводом для массовых протестов, "правонарушители не только не прекратили свои выступления, но и продолжали откровенно бесчинствовать, оскверняя Государственный герб, оскорбляя Государственный флаг Китая, напали на Канцелярию по связям центрального народного правительства КНР в САР Сянган, на Законодательный совет и на полицейское управление Сянгана". Действия демонстрантов в Сянгане вышли за рамки мирного протеста и прямо нарушают закон. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в статье, опубликованной в российских СМИ, сообщает Синьхуа Излагая хронологию событий, посол отметил, что после того, как правительство специального административного района /САР/ Сянган приостановило работу над поправками в законодательство, которые стали поводом для массовых протестов, "правонарушители не только не прекратили свои выступления, но и продолжали откровенно бесчинствовать, оскверняя Государственный герб, оскорбляя Государственный флаг Китая, напали на Канцелярию по связям центрального народного правительства КНР в САР Сянган, на Законодательный совет и на полицейское управление Сянгана". "Они избивали полицейских, совершали акты поджога, изготавливали взрывные устройства, блокировали движение транспорта и совершали прочие противоправные акты. Их поведение полностью вышло за рамки мирной демонстрации", -- подчеркнул дипломат.



"Правительство САР и правоохранительные органы, согласно букве закона, вправе строго наказать за насильственные действия в подведомственном им районе, чтобы он вернулся в колею стабильного экономического развития и общественного порядка", -- говорится в статье.



По словам посла, это также "предоставило некоторым странам, имеющим свои тайные мотивы, повод для вмешательства во внутренние дела КНР", что совершенно недопустимо.



Чжан Ханьхуэй отметил успехи в развитии Сянгана после возвращения в лоно Родины. За это время Сянган "укрепил свой статус международного финансового центра, хаба судоходства и торговли, стал одной из самых свободных экономик мира и одним из наиболее конкурентоспособных регионов планеты", -- отмечается в статье.



"Между КНР и РФ установлены отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху", -- пишет Чжан Ханьхуэй, -- "Мы уверены в понимании россиянами решимости и упорства Китая в деле защиты государственного престижа и суверенитета".



"Мы также надеемся, что все большее число российских друзей будут жить, заниматься бизнесом и путешествовать в Сянган, и вместе с нами станут свидетелями бурного развития "жемчужины Востока". И мы со всей уверенностью заявляем, что Сянган -- это Китай. Ни одно правительство в мире не желает стабильности и процветания Сянгана больше, чем правительство Китайской Народной Республики", -- говорится в статье чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя.



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Официальный представитель Управления спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган, комментируя превратные высказывания председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сенатора Марко Рубио и других, сегодня заявил о том, что некоторые американские парламентарии смешивают правду с ложью, выдают черное за белое, подстрекают к насилию и преступлениям, излагают собственную точку зрению, и вообще стоят за спиной злодеяний радикальных насильственных элементов.



По словам официального представителя, в последние дни насильственные преступления в Сянгане непрерывно растут, демонстранты прибегают к различным крайним мерам, включая парализацию работы аэропорта, поджоги, атаки и прочие насильственные действия в отношении полицейских участков и их сотрудников. Все эти бесчисленные вопиющие, бесчеловечные и жестокие действия разве не являются ни чем иным, как насильственными преступлениями?



Официальный представитель указал, что находясь перед лицом таких серьезных насильственных преступлений, как нарушение базовых норм законодательства, нравственности и человечности, политики США во имя своих частных политических интересов беспардонно выступают в качестве защитного зонтика и глашатая для радикальных и насильственных элементов, бессовестно наговаривают и обвиняют полицейские отряды Сянгана, которые в условиях непомерно высокого давления превозмогают себя и продолжают стоять на страже закона. Это вызывает единодушное осуждение народа Китая, включая 7 млн соотечественников в Сянгане!



Официальный представитель подчеркнул, что "силам, стремящимся "противостоять Китаю и внести смуту в Сянган", нельзя недооценивать нашу твердую волю и способность в защите суверенитета и безопасности своей страны и обеспечению устойчивости и процветания Сянгана. Гегемонисты, устраивающие бесчинства на чужой земле, должны заплатить высокую цену! Любые противоправные действия должны строго преследоваться по закону!". russian.china.org.cn Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: США, Китай, полиция, протесты, корабли, Гонконг — статья прочитана 123 раза Комментарии