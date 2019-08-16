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Фестиваль музыкантов Вильнюсского края



Накануне, 15 августа, в Яшунай в дворовом поместье Блинских состоялся традиционный фестиваль музыкантов Вильнюсского края. Организаторы слета Ян Йодко и Ежи Крупевич провели это мероприятие уже в 14 раз и были удивлены, что в этот раз фестиваль посетило рекордное число посетителей - более 5 000 человек. Массовости благоприятствовала прекрасная погода.

На подходе к сцене музыканты встречали гостей по свадебному обычаю маршем аккордеоном, саксофоном.

Среди участников концерта стали исполнители и коллективы Вильнюсского края "Веселый Вильнюс", „Stare-Jare”, Сигмуте Live Band, Илья Ваткин и группа "Купе", Александр Белкин и Олег Мазарский, „Fajerlach” и др, а также белорусский коллектив "Контрабанда".

Концерт начался в 16 часов и продолжался до 20 часов. Все номера исполнителей были встречены горячей реакцией.
Гости фестиваля с удовольствием подпевали, танцевали. Для детей, которые пришли на праздник с родителями, были установлены аттракционы, расставлены палатки с угощениями и детскими товарами. Взрослых угощали шашлыками. А после концерта начались народные гулянья и дискотека до глубокой ночи.











Инф. «Обзора»
Категории: общество, культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, музыканты, Яшюнай
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 августа, 14:30

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