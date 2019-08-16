Счастливое возвращение

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Футболисты английского «Ливерпуля» в четвёртый раз стали обладателями Суперкубка УЕФА.



В игре 44-го по счёту розыгрыша этого трофея победители Лиги чемпионов прошлого сезона в среду на прошлой неделе обыграли в Стамбуле победителя Лиги Европы лондонский «Челси» в серии послематчевых пенальти.



В первом тайме Оливье Жиру вывел «Челси» вперёд, а после перерыва Садио Мане восстановил равновесие - 1:1.



В начале дополнительного времени он же забил свой второй гол, но вскоре Жоржиньо реализовал пенальти и сделал счёт равным - 2:2.



В серии послематчевых пенальти удача, как и в легендарном финальном матче Лиги чемпионов, состоявшемся также в Стамбуле в 2005-м году, была на стороне «Ливерпуля» - 5:4. В игре 44-го по счёту розыгрыша этого трофея победители Лиги чемпионов прошлого сезона в среду на прошлой неделе обыграли в Стамбуле победителя Лиги Европы лондонский «Челси» в серии послематчевых пенальти.В первом тайме Оливье Жиру вывел «Челси» вперёд, а после перерыва Садио Мане восстановил равновесие - 1:1.В начале дополнительного времени он же забил свой второй гол, но вскоре Жоржиньо реализовал пенальти и сделал счёт равным - 2:2.В серии послематчевых пенальти удача, как и в легендарном финальном матче Лиги чемпионов, состоявшемся также в Стамбуле в 2005-м году, была на стороне «Ливерпуля» - 5:4. Для футболистов «Ливерпуля» это четвёртый Суперкубок, до этого они выигрывали его в 1977, 2001 и 2005 годах.



Больше других - по пять раз - этот трофей выигрывали испанская «Барселона» и итальянский «Милан».



Впервые в истории матч такого уровня мужского турнира судила женщина – Стефани Фраппар. 35-летняя француженка и её помощницы Мануэла Николози и Мишель О’Нил отработали почти безупречно, а для некоторых любителей футбола даже стали девушками года.



Однако нашлось немало и тех, что подвергли сомнению правильность назначения в дополнительное время пенальти в ворота «Ливерпуля». Впрочем, они в то же время и не особо усердствовали в критике, поскольку в итоге получили и «десерт» к этому замечательному футбольному шоу в Стамбуле – послематчевые пенальти. Категории: спорт Ключевые слова: Суперкубок УЕФА — статья прочитана 111 раз Комментарии