Во время матча Судува - Маккаби у одного из болельщиков остановилось сердце 🔊 Воспроизвести Фото:







Во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Судува" (Мариямполе) - "Маккаби" (Тель-Авив) на трибунах у одного из болельщиков остановилось сердце.



Об этом сообщается на



Спасти его не удалось. Во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Судува" (Мариямполе) - "Маккаби" (Тель-Авив) на трибунах у одного из болельщиков остановилось сердце.Об этом сообщается на сайте литовского клуба. Спасти его не удалось. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: смерть, сердце, "Судува" - "Маккаби" — статья прочитана 138 раз Комментарии