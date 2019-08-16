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Во время матча Судува - Маккаби у одного из болельщиков остановилось сердце
Во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Судува" (Мариямполе) - "Маккаби" (Тель-Авив) на трибунах у одного из болельщиков остановилось сердце.
Об этом сообщается на сайте литовского клуба.
Спасти его не удалось.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: смерть, сердце, "Судува" - "Маккаби"
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