«На бумаге» и в жизни 🔊 Воспроизвести Фото: fksuduva.lt







В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы футболисты мариямпольской «Судувы» сделали хорошую заявку на прохождение в следующий – решающий – отборочный этап турнира, обыграв в гостях «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 2:1. Хотя хозяева считались несомненными фаворитами встречи.



Победа литовской команды на чужом поле ( голы у гостей забили С.Керла – на 37-й минуте и Э.Янкаускас – на 76-й, на что хозяева смогли ответить лишь голом в концовке матча) тем более удивительна, когда знакомишься со статистикой первого поединка: атаки: 118 – 52 в пользу хозяев, опасные атаки: 57 – 24 в пользу всё тех же хозяев.



Однако, соотношение ударов по воротам: 6 – 7 уже в пользу гостей из Литвы. Победа литовской команды на чужом поле ( голы у гостей забили С.Керла – на 37-й минуте и Э.Янкаускас – на 76-й, на что хозяева смогли ответить лишь голом в концовке матча) тем более удивительна, когда знакомишься со статистикой первого поединка: атаки: 118 – 52 в пользу хозяев, опасные атаки: 57 – 24 в пользу всё тех же хозяев.Однако, соотношение ударов по воротам: 6 – 7 уже в пользу гостей из Литвы.



Иными словами, у «Судувы» было мало шансов сохранить перевес, добытый в первом матче, и выйти в решающий отборочный раунд турнира. Но это только «на бумаге», в жизни, к счастью, всё оказалось совершенно не так: литовский чемпион и дома обыграл «Маккаби».



Поскольку в третьем раунде отбора в групповой турнир участвует 72 команды, «Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.



Лига Европы.



3-й квалификационный раунд.



Ответные матчи



«Судува» (Литва) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 2:1 (Первый матч – 2:1),



«Спартак» (Россия) – «Тун» (Швейцария) – 2:1 (3:2).



«Сабуртало» (Грузия) – «Арарат-Армения» (Армения) – 0:2 (2:1),



ХИК (Финляндия) – «Рига» (Латвия) - 2:2 (1:1),



«Валетта» (Мальта) – «Астана» (Казахстан) – 0:4 (1:5),



АИК (Швеция) – «Шериф» (Молдавия) – 1:1 (2:1),



«Вулверхэмптон» (Англия) – «Пюник» (Армения) – 4:0 (4:0),



«Шахтёр» (Белоруссия) – «Торино» (Италия) – 1:1 (0:5),



«Гимарайнш» (Португалия) – «Вентспилс» (Латвия) – 6:0 (3:0),



«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 1:1 (0:4),



«Атромитос» (Греция) – «Легия» (Польша) – 0:2 (0:0),



«Бней Иегуда» (Израиль) – «Нефтчи» (Азербайджан) – 2:1 (2:2),



БАТЭ (Белоруссия) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) - 0:0 (2:1),



«Нымме Калью» (Эстония) – «Дюделанж» (Люксембург) – 0:1 (1:3),



«Заря» (Украина) – ЦСКА (София, Болгария) – 1:0 (1:1),



«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Мариуполь» (Украина) - 4:0 (0:0).







В следующем раунде сыграют:



«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия),



«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия),



«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция),



«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург),



«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения),



«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),



«Слован» (Братислава, Словакия) — ПАОК (Греция),



«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия),



«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия),







АЕК (Афины, Греция) — «Трабзонспор» (Турция),



«Легия» (Варшава, Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия),



«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль),



«Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия),



«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия),



ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр),



«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина),



«Партизан» (Сербия) — «Мёльде» (Норвегия),



«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия),



«Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Тель-Авив, Израиль),



«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия),



«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия).



Игры раунда плей-офф пройдут 22 и 29 августа.



Примечательно, что победа «Судувы» в первом матче не сделала её фаворитом ответной встречи в Мариямполе: специалисты и букмекеры по-прежнему считали фаворитом израильский клуб. Причём, явным фаворитом: если на победу «Маккаби» коэффициент был 1,86, то на ничью – 3,35, а на победу «Судувы» вообще - 4,42.Иными словами, у «Судувы» было мало шансов сохранить перевес, добытый в первом матче, и выйти в решающий отборочный раунд турнира. Но это только «на бумаге», в жизни, к счастью, всё оказалось совершенно не так: литовский чемпион и дома обыграл «Маккаби».Поскольку в третьем раунде отбора в групповой турнир участвует 72 команды, «Обзор», по традиции, на первых предварительных раундах Лиги Европы приводит результаты лишь матчей с участием команд из стран бывшего СССР, а также Польши.«Судува» (Литва) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 2:1 (Первый матч – 2:1),«Спартак» (Россия) – «Тун» (Швейцария) – 2:1 (3:2).«Сабуртало» (Грузия) – «Арарат-Армения» (Армения) – 0:2 (2:1),ХИК (Финляндия) – «Рига» (Латвия) - 2:2 (1:1),«Валетта» (Мальта) – «Астана» (Казахстан) – 0:4 (1:5),АИК (Швеция) – «Шериф» (Молдавия) – 1:1 (2:1),«Вулверхэмптон» (Англия) – «Пюник» (Армения) – 4:0 (4:0),«Шахтёр» (Белоруссия) – «Торино» (Италия) – 1:1 (0:5),«Гимарайнш» (Португалия) – «Вентспилс» (Латвия) – 6:0 (3:0),«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 1:1 (0:4),«Атромитос» (Греция) – «Легия» (Польша) – 0:2 (0:0),«Бней Иегуда» (Израиль) – «Нефтчи» (Азербайджан) – 2:1 (2:2),БАТЭ (Белоруссия) – «Сараево» (Босния и Герцеговина) - 0:0 (2:1),«Нымме Калью» (Эстония) – «Дюделанж» (Люксембург) – 0:1 (1:3),«Заря» (Украина) – ЦСКА (София, Болгария) – 1:0 (1:1),«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Мариуполь» (Украина) - 4:0 (0:0).«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия),«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия),«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция),«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург),«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения),«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),«Слован» (Братислава, Словакия) — ПАОК (Греция),«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия),«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия),АЕК (Афины, Греция) — «Трабзонспор» (Турция),«Легия» (Варшава, Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия),«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль),«Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия),«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия),ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр),«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина),«Партизан» (Сербия) — «Мёльде» (Норвегия),«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия),«Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Тель-Авив, Израиль),«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия),«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Лига Европы, результаты матчей, ответные матчи, 3-й квалификационный раунд, 2019/2020 География: Литва, Мариямполе — статья прочитана 146 раз Комментарии