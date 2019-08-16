Литва отклоняет упреки Беларуси в связи с исключением ее компании из конкурса газопровода 🔊 Воспроизвести



МИД Литвы официально информировал Беларусь о том, что предприятие этой страны было исключено из конкурса на строительство газопровода в Польшу, так как не соответствовало требованиям в плане национальной безопасности.



Министр Линас Линкявичюс подтвердил BNS, что Литва во вторник передала ноту Беларуси в ответ на ее претензии.



"Сегодня мы передали ноту. Напомнили, что в Литве действует Закон о защите важных для обеспечения национальной безопасности объектов. В нем намечены процедуры проверки инвесторов и сделок", – сказал BNS министр.



"Процедуры проверки прозрачны, четки, в равной степени применяются как в отношении литовских, так и зарубежных субъектов. Этому предприятию было отказано в сотрудничестве, так как оно не соответствует требованиям", – добавил Л. Линкявичюс. МИД Литвы официально информировал Беларусь о том, что предприятие этой страны было исключено из конкурса на строительство газопровода в Польшу, так как не соответствовало требованиям в плане национальной безопасности.Министр Линас Линкявичюс подтвердил BNS, что Литва во вторник передала ноту Беларуси в ответ на ее претензии."Сегодня мы передали ноту. Напомнили, что в Литве действует Закон о защите важных для обеспечения национальной безопасности объектов. В нем намечены процедуры проверки инвесторов и сделок", – сказал BNS министр."Процедуры проверки прозрачны, четки, в равной степени применяются как в отношении литовских, так и зарубежных субъектов. Этому предприятию было отказано в сотрудничестве, так как оно не соответствует требованиям", – добавил Л. Линкявичюс. МИД Белоруссии в конце июля заявил протест временному поверенному в делах Литвы в Минске в связи с решением властей Литвы исключить консорциум каунасской компании KRS и белорусской "Белтрубопроводстрой" из конкурса на строительство магистрального газопровода в Польшу.



Белорусский МИД утверждает, что "белорусская компания, которая полностью выполняла все требования и предлагала наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта".



Минск утверждает, что белорусы исключены "под надуманным предлогом". МИД Беларуси предупредил, что "аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере".



Литовское правительство исключило консорциум из конкурса, усмотрев риск в его коммерческих связях с российскими компаниями и контактах представителя предприятия с вызывающими риск лицами, показывают документы, которыми располагает BNS.



Консорциум каунасской компании KRS и белорусской "Белтрубопроводстрой" предложил на конкурсе на строительство магистрального газопровода в Польшу самую низкую цену – 74,9 млн евро без НДС.



В заключении правительственной комиссии, которую видели в BNS, говорится, что основными заказчиками "Белтрубопроводстроя" являются российские и белорусские предприятия, включая предприятия концерна "Газпром", от них компания получает основные доходы.



В предоставленном комиссии документе Департамента госбезопасности (ДГБ) указано, что у "Белтрубопроводстроя" есть коммерческие связи с предприятиями "Газпром", "Стройтрансгаз", "Роснефтегазстрой", ее деятельность аккредитована не только "Газпромом", но и "Транснефтью", и "Роснефтью", "Белтрубопроводстрой" участвует в проведении в жизнь стратегических российских проектов в области энергетики, например, в реализации проекта газопровода "Ямал – Европа".



Как отмечает разведка, это повышает риск того, что могут быть перераспределены ресурсы предприятия и реализация проекта в Литве может затягиваться. Кроме того, глава представительства белорусского предприятия в Литве поддерживает связи с лицами, которые могут навредить реализации проекта.



Победителем конкурса была объявлена литовская компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora. BNS Категории: политика, экономика Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии