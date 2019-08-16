Лидеры Германии заверили президента Литвы, что санкции против России продолжатся /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что от лидеров Германии, где он находился с визитом, услышало том, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивные действия на Украине.



По окончании двухдневного визита в Берлин литовский лидер заявил, что Германия стремится не усиливать напряжённость в отношениях с Россией, но внимательно следит за ситуацией на востоке Украины.



"Внимание Германии к действиям России на Украине, безусловно, не уменьшилось. За ситуацией следят, стараясь смотреть на неё трезво и рационально, не заострять углы", - сказал Г.Науседа журналистам в вильнюсском аэропорту в четверг.



"Но это не значит, что Германия больше не поддерживает санкционную политику или отказывается ставить санкции в зависимость от Минских соглашений и сокращения эскалации", - отметил президент. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что от лидеров Германии, где он находился с визитом, услышало том, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивные действия на Украине.По окончании двухдневного визита в Берлин литовский лидер заявил, что Германия стремится не усиливать напряжённость в отношениях с Россией, но внимательно следит за ситуацией на востоке Украины."Внимание Германии к действиям России на Украине, безусловно, не уменьшилось. За ситуацией следят, стараясь смотреть на неё трезво и рационально, не заострять углы", - сказал Г.Науседа журналистам в вильнюсском аэропорту в четверг."Но это не значит, что Германия больше не поддерживает санкционную политику или отказывается ставить санкции в зависимость от Минских соглашений и сокращения эскалации", - отметил президент. "Если там будет достигнут прорыв, то мы сможем говорить о снятии санкций, но никоим образом не отменять санкции в одностороннем порядке, если Россия не выполнила свою работу", - заверил он.



Г.Науседа также сказал, что получил от канцлера Германии Ангелы Меркель заверения в том, что российский экспортный газопровод Nord Stream 2 не может нанести вред интересам Украины в транзите газа.



Президент сказал, что он подчеркнул тот факт, что Литва продолжает критиковать проект, который направлен на увеличение поставок российского газа в Германию в обход Украины, Польши и стран Балтии.



"Когда канцлер упомянула Nord Stream 2, я сказал; "уважаемая госпожа канцлер, в позиции Литвы ничего не изменилось". Она улыбнулась и сказала: "Я не очень-то и надеялась", - отметил Г.Науседа.



В ходе двухдневного визита президент Литвы встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франком Вальтером Штайнмайером.



ЕС ввёл санкции против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины и сбивание летевшего из Малайзии пассажирского самолёта, перевозившего голландских пассажиров.



Экономические санкции ЕС нацелены на энергетический, оборонный и финансовый секторы России и ежегодно продлеваются. ЕС также запрещает развитие бизнеса с Крымом.



ЕС заявляет, что санкции могут быть сняты только после того, как Москва полностью выполнит так называемые Минские соглашения, которые включают в себя прекращение огня, передачу пограничного контроля украинцам и установление особого статуса для региона Донбасса.



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Литовский президент Гитанас Науседа на встрече в Берлине со своим германским коллегой подчеркнул необходимость активизации диалога между Европейским союзом (ЕС) и Соединёнными Штатами Америки (США).



По утверждению Г.Науседы, необходимо сосредоточить внимание на общих глобальных проблемах и совместно создавать глобальные стандарты, новые технологии, повышая кибербезопасность и обеспечивая привлечение надёжных инвестиций.



"Необходимо приложить все усилия для поддержания позитивной повестки дня и продолжения сотрудничества с США по важным для нас вопросам", - приводятся слова главы государства в пресс-релизе Канцелярии президента Литвы.



В ходе беседы с Франком Вальтером Штайнмайером в четверг Г.Науседа также напомнил позицию Литвы о том, что строительство Островецкой АЭС в Беларуси нарушает стандарты экологической и ядерной безопасности, что угрожает безопасности стран ЕС. Как отмечает Канцелярия президента, обсуждалась и синхронизация электросетей Балтии с континентальной Европой.



В последнее время напряжённость в отношениях между США и ЕС возникла из-за взаимных угроз по введению импортных пошлин: со стороны США - на автомобили европейского производства, а со стороны ЕС - на американские товары.



Президент США Дональд Трамп также критикует неспособность Германии, крупнейшей экономики Европы, увеличить финансирование оборонного бюджета до 2% валового внутреннего продукта (ВВП), как это обязались сделать все члены Альянса.



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Завершивший свой визит в Берлин президент Гитанас Науседа говорит, что получившие недавно ускорение германские инвестиции могут расти ещё больше, особенно в сфере финансов и секторе высоких технологий.



Президент сказал, что он экономическое сотрудничество он обсудил с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером.



"Германия на ближайшее десятилетие остаётся одним из наших основных экономических партнёров. Мы констатировали, что в этой области ситуация неплохая, и появилось много новых инвесторов", - сказал Г.Науседа литовским журналистам в Вильнюсском аэропорту.



"В то же время мы констатировали, что потенциал гораздо более велик и может включать те секторы, которые сегодня не так широко представлены - это финтех, высокие технологии, биотехнологии, науки о жизни", - сказал глава государства.



В последние годы Литву для строительства своих заводов выбрали несколько немецких промышленных гигантов, поставляющих компоненты для автомобильной промышленности - компания Hella по производству светотехнической и электронной продукции завод уже открыла, а Continental и Mikron планируют свои предприятия открыть в этом году.



На встрече с в Берлине представителями компании швейцарского и германского капитала Mikron Г.Науседа провёл беседу с экономическим советником Симоном Крепстом. Эта компания в конце сентября в Каунасском районе откроет завод по производству модулей автоматизации.



Литва также стремится привлечь новые немецкие финтех-компании, чтобы они помогли превратить Литву в финтех-центр Северной Европы.



Г.Науседа сказал, что экономическая дипломатия будет одним из его внешнеполитических приоритетов, и послы будут обязаны укреплять торговые связи и привлекать инвестиции.



"Я уже встречался с одним из дипломатов, которые теперь принимают на себя новые обязанности в новых странах. Многим из них я повторяю наказ о том, что вашу деятельность буду оценивать по тому, как улучшится наше экономическое и инвестиционное сотрудничество", - сказал президент.



В то же время он подчеркнул, что помимо экономической дипломатии он будет уделять большое внимание вопросам безопасности, поскольку "в небезопасных условиях невозможно успешно созидать экономику и процветание", а также повестке дня Евросоюза и НАТО.



Г.Науседа во время президентской кампании неоднократно говорил, что во внешней политике Литвы отсутствует экономическая дипломатия. Он подчеркнул, что при принятии решения о создании сети дипломатических миссий необходимо более тщательно учитывать экономические интересы, и пообещал направить делегации бизнесменов на потенциальные рынки.



Как отметили его советники, при подготовке к поездке в Германию президент рассматривал возможность встречи здесь с потенциальными инвесторами, но из-за летних отпусков и логистических проблем провести такую встречу не удалось. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, нато, санкции, визит, Меркель, Науседа География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии