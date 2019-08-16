Пилот Уральских авиалиний: Решение менялось несколько раз 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Пилот самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле под Москвой, рассказал, как развивались события на борту лайнера за несколько минут полета, передает



Как сообщала Росавиация, при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Пилотам удалось посадить самолет на поле с убранными шасси и неработающими двигателями.



Пилот самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле под Москвой, рассказал, как развивались события на борту лайнера за несколько минут полета, передает ВВС Как сообщала Росавиация, при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Пилотам удалось посадить самолет на поле с убранными шасси и неработающими двигателями. Командир воздушного судна - 41-летний екатеринбуржец Дамир Юсупов - рассказал журналистам, что за две минуты полета ему пришлось несколько раз менять решение о том, что делать дальше.



"Чувств никаких не было, мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", - сказал КВС.



По его словам, сразу после взлета стала ощущаться неустойчивая работа двигателей - сначала левого, потом правого. Обе эти ситуации отрабатываются на тренажере, отметил пилот.



"Я сначала подумал, что это отказ одного двигателя. Думал, отработаем отказ, выключим двигатель, развернемся, либо зону ожидания попросим и выполним посадку на том же самом аэродроме", - сказал он.



Однако затем пилоты увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, и самолет начал резко снижаться.



"Решение менялось несколько раз. Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ, принять решение правильное, рассчитать всё. Но оказалось, что времени было мало", - рассказал Юсупов.



"Я принял решение не выпускать шасси, поскольку это было безопаснее для посадки", - пояснил он.



Пилот также добавил, что бригада бортпроводников сработала профессионально и очень быстро.



"Мгновенно дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы. Когда я вышел из кабины, все уже были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии (от самолета)", - отметил он.







По уточнённым данным, 75 пассажирам понадобилась медицинская помощь после аварийной посадки, один человек был госпитализирован. Всего на борту самолета, следовавшего в Симферополь, находилось 224 пассажира и семь членов экипажа.



Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования была также создана комиссия Межгосударственного авиационного комитета.



Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства поручил минтрансу подготовить документы для представления к наградам членов экипажа самолета, которым удалось предотвратить гибель людей. bbc.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: авария, самолет, неисправность География: Россия — статья прочитана 227 раз Комментарии