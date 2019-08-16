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Суд Белоруссии взыскал более 90 тысяч евро с литовской фирмы
Иск рассматривался более полугода, однако в результате решение было принято в пользу истца. Прокуратура Витебской области Белоруссии отсудила у литовского контрагента более 92 тысяч евро в пользу белорусского национального предприятия по добыче и переработке доломитового сырья. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Белоруссии.
Утверждается, что литовский контрагент, выступающий в качестве дилера, с 2017 года стал допускать нарушения в виде просрочек расчетов за поставленную продукцию. Кроме того, в прошлом году он не оплатил часть полученного товара стоимостью более 84 тысяч евро.
В ответ на претензию дилер заявил, что не может выполнить обязательства по оплате из-за сложного финансового положения.
Экономический суд Витебской области рассматривал иск прокурора более полугода, однако в итоге решение было принято в пользу истца.
"Производство осложнялось языковым барьером между странами, отказом компетентного органа соседнего государства в исполнении судебного поручения об извещении ответчика о вызове в суд, а также началом процедуры реструктуризации в отношении литовского предприятия", — отметили в прокуратуре.
С ответчика взыскано более 92 тысяч евро основного долга и пени за несвоевременную оплату, а также расходы, понесенные в связи с переводом документов на литовский язык.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: Литва, прокуратура, штраф, компания
География: Белоруссия
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