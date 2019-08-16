Суд Белоруссии взыскал более 90 тысяч евро с литовской фирмы 🔊 Воспроизвести



Иск рассматривался более полугода, однако в результате решение было принято в пользу истца. Прокуратура Витебской области Белоруссии отсудила у литовского контрагента более 92 тысяч евро в пользу белорусского национального предприятия по добыче и переработке доломитового сырья. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Белоруссии.



Утверждается, что литовский контрагент, выступающий в качестве дилера, с 2017 года стал допускать нарушения в виде просрочек расчетов за поставленную продукцию. Кроме того, в прошлом году он не оплатил часть полученного товара стоимостью более 84 тысяч евро.



В ответ на претензию дилер заявил, что не может выполнить обязательства по оплате из-за сложного финансового положения.



Экономический суд Витебской области рассматривал иск прокурора более полугода, однако в итоге решение было принято в пользу истца.



"Производство осложнялось языковым барьером между странами, отказом компетентного органа соседнего государства в исполнении судебного поручения об извещении ответчика о вызове в суд, а также началом процедуры реструктуризации в отношении литовского предприятия", — отметили в прокуратуре.



С ответчика взыскано более 92 тысяч евро основного долга и пени за несвоевременную оплату, а также расходы, понесенные в связи с переводом документов на литовский язык. Иск рассматривался более полугода, однако в результате решение было принято в пользу истца. Прокуратура Витебской области Белоруссии отсудила у литовского контрагента более 92 тысяч евро в пользу белорусского национального предприятия по добыче и переработке доломитового сырья. Об этом сообщил Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Белоруссии.Утверждается, что литовский контрагент, выступающий в качестве дилера, с 2017 года стал допускать нарушения в виде просрочек расчетов за поставленную продукцию. Кроме того, в прошлом году он не оплатил часть полученного товара стоимостью более 84 тысяч евро.В ответ на претензию дилер заявил, что не может выполнить обязательства по оплате из-за сложного финансового положения.Экономический суд Витебской области рассматривал иск прокурора более полугода, однако в итоге решение было принято в пользу истца."Производство осложнялось языковым барьером между странами, отказом компетентного органа соседнего государства в исполнении судебного поручения об извещении ответчика о вызове в суд, а также началом процедуры реструктуризации в отношении литовского предприятия", — отметили в прокуратуре.С ответчика взыскано более 92 тысяч евро основного долга и пени за несвоевременную оплату, а также расходы, понесенные в связи с переводом документов на литовский язык. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Литва, прокуратура, штраф, компания География: Белоруссия — статья прочитана 124 раза Комментарии