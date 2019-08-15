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На БелАЭС начала работу международная экологическая экспедиция по замерам нулевого фона

Фото Департамента по ядерной энергетике Минэнерго
Международная экологическая экспедиция по замерам "нулевого фона" на территории, прилегающей к площадке сооружения Белорусской АЭС в Островецком районе, начала работу 15 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.

В составе экспедиции представители международной организации "Зеленый крест", Агентства экологической безопасности "Альфа-Х91", научно-просветительской организация "Энергия и Экология" и других общественных и специализированных организаций.

Международная экологическая экспедиция проводится по инициативе Белорусской АЭС с использованием опыта проведения аналогичных мероприятий российской эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" и фонда "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций", занимающегося вопросами экономического и инфраструктурного развития территорий вокруг АЭС, а также вопросами экологической безопасности.
"Во время экспедиции будет получена независимая экспертная оценка исходных условий окружающей среды в районе строительства АЭС. Проведена полевая гамма-спектрометрическая съемка, отобраны пробы воздуха, воды, почвы, донных отложений и растительности. Затем будет определена активность радионуклидов в отобранных пробах и подготовлен отчет о результатах работы", - пояснили в Минэнерго.

Полевой этап экспедиции продлится до 20 августа. "Полученная информация о состоянии экологической, радиационной, ядерной безопасности в районе строительства АЭС, а также выводы и предложения экологов будут представлены широкой общественности. Кроме того, итоги экспедиции войдут в отчет по программе послепроектного анализа, который в настоящее время разрабатывается в соответствии с обязательствами Беларуси в рамках Конвенции Эспо. Этот отчет также будет представлен общественности и направлен в сопредельные страны", - рассказали в министерстве.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м.
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: БелАЭС
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добавлена сегодня, 15 августа, 17:31

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