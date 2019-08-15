Сидел на кочке, пил болотную воду и плакал: как нашли мальчика в омской тайге 🔊 Воспроизвести



Трехлетний мальчик, которого почти двое суток искали в тайге в Омской области почти 600 правоохранителей, спасателей и волонтеров,



Истощения и обезвоживания у него нет, но он искусан комарами и мошками.



Ребенок был найден всего в полутора километрах от того места, где остановилась его семья для сбора ягод, сообщает корреспондент телеканала



В момент, когда на малыша наткнулась группа поисковиков, в которую входили сотрудники Росгвардии и волонтеры отряда "Лиза Алерт", специально прилетевшие из Москвы, он сидел на кочке, пил болотную воду и плакал.



Сейчас ребенка уже отвезли в больницу Омска.



Ранее сообщалось, что семья приехала в тайгу собирать ягоды, оставив малыша в машине одного. Когда родители вернулись, его уже не было. Три часа они искали сына самостоятельно, но потом обратились в полицию.







Для того, чтобы найти ребенка, были привлечены не только люди, но и техника — два частных самолета, квадрокоптеры, вертолет, вездеходы и другой транспорт. Трехлетний мальчик, которого почти двое суток искали в тайге в Омской области почти 600 правоохранителей, спасателей и волонтеров, найден живым. Истощения и обезвоживания у него нет, но он искусан комарами и мошками.Ребенок был найден всего в полутора километрах от того места, где остановилась его семья для сбора ягод, сообщает корреспондент телеканала "Россия 24". В момент, когда на малыша наткнулась группа поисковиков, в которую входили сотрудники Росгвардии и волонтеры отряда "Лиза Алерт", специально прилетевшие из Москвы, он сидел на кочке, пил болотную воду и плакал.Сейчас ребенка уже отвезли в больницу Омска.Ранее сообщалось, что семья приехала в тайгу собирать ягоды, оставив малыша в машине одного. Когда родители вернулись, его уже не было. Три часа они искали сына самостоятельно, но потом обратились в полицию.Для того, чтобы найти ребенка, были привлечены не только люди, но и техника — два частных самолета, квадрокоптеры, вертолет, вездеходы и другой транспорт. Категории: в России Ключевые слова: Омск, мальчик, тайга География: Россия, Омск — статья прочитана 98 раз Комментарии