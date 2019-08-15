Звездные «Белые ночи на Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести



"Да что же это такое? Нам обещали профессиональный театр, а это просто детский сад! Надо идти жаловаться!", - раздался голос за моей спиной 12 августа на Международном театральном фестивале «Перекресток» SANKRYŽA в Друскининкайском зале молодежи, как только на сцене появились актеры Санкт-Петербургского Городского театра. Но жаловаться никто не пошел, то ли сидели неудобно, то ли решили выждать.



Но как только зазвучал голос, началась история такой трогательно чистой и юной любви, от актеров невозможно было оторвать глаз. Зал стал соучастником этой удивительной истории.



«Белые ночи» Ф.М. Достоевского в постановке Бориса Наумовича Голубицкого - действительно удивительно тонкий и психологически изящно выстроенный спектакль. Молодым актерам очень повезло - работать с таким потрясающим режиссером! "Да что же это такое? Нам обещали профессиональный театр, а это просто детский сад! Надо идти жаловаться!", - раздался голос за моей спиной 12 августа на Международном театральном фестивале «Перекресток» SANKRYŽA в Друскининкайском зале молодежи, как только на сцене появились актеры Санкт-Петербургского Городского театра. Но жаловаться никто не пошел, то ли сидели неудобно, то ли решили выждать.Но как только зазвучал голос, началась история такой трогательно чистой и юной любви, от актеров невозможно было оторвать глаз. Зал стал соучастником этой удивительной истории.«Белые ночи» Ф.М. Достоевского в постановке Бориса Наумовича Голубицкого - действительно удивительно тонкий и психологически изящно выстроенный спектакль. Молодым актерам очень повезло - работать с таким потрясающим режиссером!



Вне всякого сомнения, мы присутствовали при рождении "звезд"! И по окончании спектакля за спиной все тот же голос взахлеб твердил: "Боже мой, какой талант!"



Очень надеемся, что этот театр не раз порадует литовского зрителя. А пока запомните имена будущих звезд! В спектакле заняты Иван Чепура, Григорий Некрасов, Анна Христич, Екатерина Черепанова - актеры Городского театра (Санкт-Петербург), самого молодого питерского профессионального театра, недавние выпускники театрального института, мастерской С.Д. Черкасского.



Их ждет большое будущее на театральном и кинонебосводе!



В добрый час!



Билеты на все оставшиеся спектакли продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре.



Фоторепортаж Арона Соскина, специально для "Обзора"



В спектакле все замечательно: и современная режиссура, и ненавязчивое оформление сцены, и музыкальное сопровождение, и потрясающая, искренняя игра актеров: до мелочей продуман каждый жест, каждый шаг, каждый звук!Вне всякого сомнения, мы присутствовали при рождении "звезд"! И по окончании спектакля за спиной все тот же голос взахлеб твердил: "Боже мой, какой талант!"Очень надеемся, что этот театр не раз порадует литовского зрителя. А пока запомните имена будущих звезд! В спектакле заняты Иван Чепура, Григорий Некрасов, Анна Христич, Екатерина Черепанова - актеры Городского театра (Санкт-Петербург), самого молодого питерского профессионального театра, недавние выпускники театрального института, мастерской С.Д. Черкасского.Их ждет большое будущее на театральном и кинонебосводе!В добрый час!Билеты на все оставшиеся спектакли продаются в системе Bilietai.lt, а также в Друскининкай в санаториях Grand Spa Lietuva, Eglė, Беларусь, инфо-центре. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, «Перекрёсток» География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 50 раз Комментарии