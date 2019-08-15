Газпром запланировал два гигантских проекта на Балтике 🔊 Воспроизвести © Depositphotos/ Denis Merkushev



СПГ- и газохимическому комплексам попросили присвоить статус объектов, имеющих общегосударственное значение. Российская компания "Газпром" обратилась к правительству с просьбой поддержать проекты комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые планируют разместить на побережье Балтийского моря, сообщает



Гигантский промышленный кластер будет построен в районе Усть-Луги на юго-западе Ленинградской области.



Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты и присвоить им статус "имеющих общегосударственное значение для экономики". Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в начале июня. Как утверждает издание, подлинность документа подтвердил источник, близкий к одной из сторон переписки. Как отмечается, официальными комментариями газета не располагает. СПГ- и газохимическому комплексам попросили присвоить статус объектов, имеющих общегосударственное значение. Российская компания "Газпром" обратилась к правительству с просьбой поддержать проекты комплекса по переработке и сжижению газа и газохимического комплекса, которые планируют разместить на побережье Балтийского моря, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на газету "Ведомости".Гигантский промышленный кластер будет построен в районе Усть-Луги на юго-западе Ленинградской области.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство поддержать проекты и присвоить им статус "имеющих общегосударственное значение для экономики". Соответствующее письмо было направлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в начале июня. Как утверждает издание, подлинность документа подтвердил источник, близкий к одной из сторон переписки. Как отмечается, официальными комментариями газета не располагает. В письме Миллер также предложил вынести на обсуждение наблюдательного совета ВЭБа (ВЭБ.РФ — государственный инвестиционный банк РФ, финансирующий проекты развития экономики. — Sputnik) вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов.



Кроме того, в документе предлагается поручить Минфину проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.



По данным газеты, Медведев направил резолюцию первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову, в которой попросил подготовить предложения.



Согласно планам "Газпрома", крупнейший в России газохимический комплекс будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия.



Ожидается, что промышленный кластер в Усть-Луге сможет перерабатывать до 45 миллиардов кубометров "жирного" газа (горючий газ с высоким содержанием этана. — Sputnik) в год.



Комплекс будет выдавать более 19 миллиардов кубометров сухого газа, 13 миллионов тонн СПГ и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов ежегодно.



Также планируется, что входящий в состав промышленного кластера газохимический комбинат позволит производить по три миллиона тонн этилена и полимеров каждый год.



Как сообщает издание, партнером "Газпрома" по проекту выступит компания "Русгаздобыча", которая построит газохимический комбинат самостоятельно.



Ожидается, что комплекс будет поэтапно введен в эксплуатацию в 2023–2024 годах.



"Газпром" продолжает наращивать поставки газа в Европу. Больше всего российский газ закупает Германия, которую называют экономическим локомотивом Евросоюза. Нидерланды и Австрия также активно импортируют голубое топливо из России.



В балтийских республиках динамика поставок российского газа разнится. В Латвии и Эстонии российский газ по-прежнему востребован, а Литва, наоборот, стремится сократить закупки и арендует с 2015 году терминал СПГ. Однако, несмотря на заявления об "энергетической независимости", Вильнюс продолжает закупать газ у России.



Только за август Клайпедский терминал СПГ получил две поставки газа российского газа из Высоцка, где расположен завод СПГ, оператором которого является российская газовая компания "Новатэк". lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии, в Европе Ключевые слова: СПГ, Газпром, кластер География: Россия — статья прочитана 130 раз Комментарии