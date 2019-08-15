Нож в спину от соседей. Президент Литвы сожалеет о решении Латвии покупать электроэнергию у Островецкой АЭС 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС, но признаёт, что этот шаг Латвии не был неожиданным.



По словам Г.Науседы, правительство Латвии решило покупать электроэнергию у Беларуси, не завершив консультации с Министерством энергетики Литвы.



"Решение латышей - это политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чём приходится только сожалеть", - заявил президент Литвы журналистам в Берлине в среду вечером.



"Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет", - добавил он.



Правительство Латвии заявило в среду, что будет закупать электроэнергию непосредственно у Беларуси, в то время как Литва введёт блокаду на импорт электроэнергии. Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии покупать электроэнергию на строящейся в Беларуси Островецкой АЭС, но признаёт, что этот шаг Латвии не был неожиданным.По словам Г.Науседы, правительство Латвии решило покупать электроэнергию у Беларуси, не завершив консультации с Министерством энергетики Литвы."Решение латышей - это политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чём приходится только сожалеть", - заявил президент Литвы журналистам в Берлине в среду вечером."Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет", - добавил он.Правительство Латвии заявило в среду, что будет закупать электроэнергию непосредственно у Беларуси, в то время как Литва введёт блокаду на импорт электроэнергии. Литва ранее надеялась, что бойкот импорта электроэнергии может остановить проект сооружения электростанции в Островце, но другие страны региона и учреждения Европейского союза (ЕС) не поддержали эту инициативу.



Правительство Латвии объявило, что как только Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, торговля электроэнергией пойдёт через латвийскую границу.



В среду Г.Науседа признал, что надеяться экономическими мерами остановить проект АЭС было наивно, а "поезд далеко ушёл", но подчеркнул, что нельзя поощрять, по его словам, неустойчивый и небезопасный проект.



По мнению Г.Науседы, ответственность за это должны взять на себя бывшие власти Литвы.



"Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно", - сказал глава государства.



"Останавливать надо было в 2011-2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Беларусью в сфере атомной энергетики. Во всяком случае, я мог бы показать оригинал этого коммюнике", - сказал президент.



"Сегодня поезд далеко ушёл. Тем не менее, (...) нам самим не стоит поощрять развитие этого неустойчивого и небезопасного проекта", - добавил он.



Правительство Литвы утверждает, что в 50 километрах от Вильнюса Островецкая АЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск отвергает подобные обвинения. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС — статья прочитана 178 раз Комментарии