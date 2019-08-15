Чудо в Подмосковье: экипаж смог посадить авиалайнер в труднейших условиях 🔊 Воспроизвести



По предварительным данным, лайнер во время взлета столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Самолет Аirbas-321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский, сообщает РИА Новости и



Самолет выполнял рейс Москва – Симферополь. По предварительным данным, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в работе и возгоранию. Было принято решение посадить самолет в ближайшем поле.



По предварительным данным, лайнер во время взлета столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Самолет Аirbas-321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский, сообщает РИА Новости и Sputnik Литва со ссылкой на экстренные службы.Самолет выполнял рейс Москва – Симферополь. По предварительным данным, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в работе и возгоранию. Было принято решение посадить самолет в ближайшем поле.



По данным МЧС России по Московской области, на борту находились 226 человек, а также семь членов экипажа. Все они эвакуированы. Пассажиров автобусами были доставлены в аэропорт "Жуковский".



© SPUTNIK / ГУ МЧС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Пассажирский самолёт совершил жесткую посадку в Подмосковье



Погибших нет. За медицинской помощью обратились десять пассажиров, из них трое детей.



В МЧС также сообщили, что открытого горения нет. Для ликвидации последствий привлечены 31 единица техники и 95 человек.



© SPUTNIK / ГУ МЧС ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Пассажир самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку в поле в Подмосковье, рассказал о произошедшем.



По словам молодого человека, пилоты пытались несколько раз "запустить" двигатель, однако сделать этого не удалось, в связи с чем пилоты приняли решение экстренно посадить самолет.



"Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать", — написал он в Twitter. Как сообщается, вынужденная посадка произошла в кукурузном поле на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы. Во время посадки лайнер лег "на брюхо". У него подломились все стойки шасси.По данным МЧС России по Московской области, на борту находились 226 человек, а также семь членов экипажа. Все они эвакуированы. Пассажиров автобусами были доставлены в аэропорт "Жуковский".Погибших нет. За медицинской помощью обратились десять пассажиров, из них трое детей.В МЧС также сообщили, что открытого горения нет. Для ликвидации последствий привлечены 31 единица техники и 95 человек.Пассажир самолета А321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку в поле в Подмосковье, рассказал о произошедшем.По словам молодого человека, пилоты пытались несколько раз "запустить" двигатель, однако сделать этого не удалось, в связи с чем пилоты приняли решение экстренно посадить самолет."Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать", — написал он в Twitter. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: авария, самолет, неисправность География: Россия, Москва — статья прочитана 105 раз Комментарии