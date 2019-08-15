США отработали быструю переброску истребителей F-35 в Прибалтику и Польшу 🔊 Воспроизвести © Photo: Ieva Budzeikaite/ Lietuvos kariu



Речь идет о двух военных маневрах в Европе этим летом — Astral Night и Rapid Forge, сообщает



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.



По его словам, этим летом американские ВВС развернули на европейском континенте авиаотряд F-35. Это позволило их "интегрировать в различные учения и учебные вылеты" с союзниками и партнерами США. Речь идет о двух военных маневрах в Европе этим летом — Astral Night и Rapid Forge, сообщает Sputnik Литва . Военно-воздушные силы (ВВС) США отработали на учениях в Европе быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную оборону.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна.По его словам, этим летом американские ВВС развернули на европейском континенте авиаотряд F-35. Это позволило их "интегрировать в различные учения и учебные вылеты" с союзниками и партнерами США. "Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами четвертого поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе, когда они постоянно прибудут на авиабазу Лейкенхит (авиабаза ВВС Великобритании в Англии. — Sputnik) в 2021 году", — заявил Харригян журналистам во вторник во время телефонного брифинга.



Он также рассказал, что F-35 были задействованы в двух учениях. Первые учения "Астральная ночь" (Astral Night) прошли совместно с военной авиацией Италии, Хорватии и Словении. Страны отработали комплексную противовоздушную и противоракетную оборону.



Вторые учения "Быстрая ковка" (Rapid Forge) были направлены на оттачивание навыков быстрого развертывания F-15Es и F-35 в местах, отличных от основных американских операционных баз, в частности в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.



Харригян подчеркнул, что учения прошли успешно и продемонстрировали способность вооруженных сил США и Европы оперативно реагировать на "непредвиденные обстоятельства" и действовать непредсказуемо для противников.



Польша и страны Прибалтики постоянно заявляют о нарастающей "российской угрозе" и под этим предлогом активно заключают с США оборонные контракты, устраивают совместные военные учения в Балтийском регионе и позволяют размещать силы НАТО на своей территории.



Так, в начале июля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Вашингтон договорились о создании центра боевой подготовки американских солдат на севере Польши. По словам Блащака, это делается для того, чтобы американские военнослужащие смогли тренироваться на месте — без необходимости выезда в Германию, где на данный момент находится опорный пункт ВВС США. Также в Варшаве заявили о намерении построить новый военный аэродром, который будет использоваться при переброске американских сил как для учений, так и "на непредвиденный случай".



Польша также дала согласие на размещение на своей территории эскадрильи американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9. Кроме того, США собираются увеличить, преимущественно на востоке страны, численность военнослужащих с 4,5 тысячи до 5,5 тысячи человек.



В России, в свою очередь, заявили о необходимости усилить войска на своей западной границе в ответ на наращивание военного потенциала США в Польше. Москва неоднократно предупреждала Польшу, что в случае удара по России страна сама станет "мишенью для ответного удара", а присутствие американских военных ничего не даст Варшаве в смысле безопасности.



По словам МИД РФ, Североатлантический альянс подогревает русофобские настроения и использует истерию европейских стран по поводу возможной "российской агрессии", чтобы стягивать как можно больше военной техники и контингентов к восточному флангу. lt.sputniknews.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: нато, учения, Балтия География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии