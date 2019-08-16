|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Российские ракетоносцы Ту-160 перебазированы к границе США
Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учений перебазированы на аэродром Анадырь на Чукотке близ морской границы России и США. Об этом сообщает «Интерфакс» и РУБАЛТИК со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.
Продолжительность беспосадочного перелета без дозаправок превысила восемь часов. Оба ракетоносца преодолели больше 6 тыс. километров. Учения под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, в рамках которых произошла переброска, продлятся до конца недели. В них задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.
Два российских Ту-160 впервые приземлились на аэродроме Анадырь во время учений в августе 2018 года.
rubaltic.ru
Ключевые слова: США, граница, базирование, ракетоносцы
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|