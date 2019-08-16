Российские ракетоносцы Ту-160 перебазированы к границе США 🔊 Воспроизвести Источник изображения: https://tass.ru



Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учений перебазированы на аэродром Анадырь на Чукотке близ морской границы России и США. Об этом сообщает «Интерфакс» и



Продолжительность беспосадочного перелета без дозаправок превысила восемь часов. Оба ракетоносца преодолели больше 6 тыс. километров. Учения под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, в рамках которых произошла переброска, продлятся до конца недели. В них задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.



Два российских Ту-160 впервые приземлились на аэродроме Анадырь во время учений в августе 2018 года. Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учений перебазированы на аэродром Анадырь на Чукотке близ морской границы России и США. Об этом сообщает «Интерфакс» и РУБАЛТИК со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.Продолжительность беспосадочного перелета без дозаправок превысила восемь часов. Оба ракетоносца преодолели больше 6 тыс. километров. Учения под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, в рамках которых произошла переброска, продлятся до конца недели. В них задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.Два российских Ту-160 впервые приземлились на аэродроме Анадырь во время учений в августе 2018 года. rubaltic.ru Категории: общество, в мире Ключевые слова: США, граница, базирование, ракетоносцы География: Россия — статья прочитана 130 раз Комментарии