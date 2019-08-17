Загрузка... Учёным удалось омолодить старые клетки мозга у крыс 🔊 Воспроизвести Gettyimages.ru © Andrew Brookes



Исследовательская группа Кембриджского института стволовых клеток Wellcome-MRC (Кембриджский университет, Великобритания) выяснила на примере крыс, что возрастная дисфункция клеток головного мозга излечима, сообщает



Полученные результаты помогут в разработке методов лечения рассеянного склероза и изучении процесса старения у людей, сообщает журнал Nature.



По мере старения тела мышцы и суставы становятся жёсткими, что затрудняет движение. Исследование британских учёных показывает, что то же самое верно и для мозга. Исследовательская группа Кембриджского института стволовых клеток Wellcome-MRC (Кембриджский университет, Великобритания) выяснила на примере крыс, что возрастная дисфункция клеток головного мозга излечима, сообщает RT Полученные результаты помогут в разработке методов лечения рассеянного склероза и изучении процесса старения у людей, сообщает журнал Nature.По мере старения тела мышцы и суставы становятся жёсткими, что затрудняет движение. Исследование британских учёных показывает, что то же самое верно и для мозга. Снижение упругости головного мозга с возрастом вызывает дисфункцию стволовых клеток, но существует способ возвращения их в молодое и здоровое состояние, уверены специалисты.



Исследователи решили выяснить роль влияния жёсткости мозга на работу вспомогательных клеток нервной ткани, отвечающих за его нормальное функционирование и регенерацию жировой оболочки. Они имитировали в лабораторных условиях жёсткий мозг старой крысы и гибкий мозг молодой особи, после чего стали выращивать в этих двух средах стволовые клетки.



«Нас поразило то, что выросшие на жёстком материале молодые здоровые стволовые клетки крысиного мозга перестали исправно работать и потеряли способность к регенерации. Кроме того, они фактически стали функционировать как клетки старого мозга. Но что самое интересное, росшие на гибком материале клетки мозга старой особи стали работать как молодые. Словом, они омолодились», — заявил один из руководителей исследования доктор Кевин Шалю.



Пересадка клеток старой крысы в мозг более молодого животного также привела к их полному восстановлению. В результате дальнейших исследований учёным удалось обнаружить белок Piezo1, который передаёт клетке информацию о жёсткости окружающей среды.



Удалив Piezo1 с поверхности состарившихся стволовых клеток, учёные «обманули» эти клетки, и те стали воспринимать жесткий материал, на котором росли, как мягкую окружающую среду. Следующим шагом стало удаление белка непосредственно в клетках старого мозга крысы, и это также привело к омоложению и запуску процесса их регенерации.



Исследователи уверены, что открытие приведёт к разработке метода лечения рассеянного склероза у людей и решению других проблем, связанных со старением и утратой функций мозга.



Ранее американские учёные смогли увеличить продолжительность жизни мышей, воздействуя на железу гипоталамуса с помощью инъекций молодых нервных стволовых клеток. Загрузка... russian.rt.com Категории: в мире, здоровье, образование Ключевые слова: ученые, опыты, омоложение — статья прочитана 87 раз Комментарии