НАТО беспокоится: китайские самолеты появились в небе над Европой! Путину это понравилось Sohu, Китай 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Антон Денисов



Появление китайских бомбардировщиков в Европе заставило НАТО содрогнуться. Альянс боится, что участие боевых самолетов Китая – это часть подготовительного этапа совместного российско-китайского воздушного патрулирования. Владимиру Путину подобная реакция очень даже по душе, пишет «Соху», ведь Китай может помочь российским ВВС и дальше устрашать НАТО.



Недавно всеобщее внимание привлекло одно событие, заставившее НАТО понервничать. Согласно сообщениям, для участия в Международных армейских играх в европейскую часть России прибыли китайские бомбардировщики. Путин положительно оценил участие китайских самолетов в конкурсе наряду с ВВС других стран, сказав, что китайские бомбардировщики делают все очень красиво, и выразил надежду, что такого сотрудничества будет больше. Недавно всеобщее внимание привлекло одно событие, заставившее НАТО понервничать. Согласно сообщениям, для участия в Международных армейских играх в европейскую часть России прибыли китайские бомбардировщики. Путин положительно оценил участие китайских самолетов в конкурсе наряду с ВВС других стран, сказав, что китайские бомбардировщики делают все очень красиво, и выразил надежду, что такого сотрудничества будет больше.



Причина, по которой НАТО ощущает тревожность от присутствия китайских бомбардировщиков на территории Европы, заключается в следующем: альянс боится, что Китай и Россия совершат совместное воздушное патрулирование. Именно поэтому НАТО так интересуется китайским самолетами Xian H-6K: хочет знать, куда они летят и зачем.



НАТО смертельно боится стратегического патрулирования российских бомбардировщиков. Каждое их появление в воздухе над Европой и Северной Америкой заставляет альянс испытывать напряжение, словно ему придется идти в бой против сильного врага. Сообщалось, что для перехвата российских бомбардировщиков союзные войска поднимали в воздух истребители «Тайфун», F15 и F22. Тот факт, что для этой цели было задействовано столько передовой техники, говорит об ужасе, который НАТО испытывает перед полетами российских бомбардировщиков.



Если воздушное патрулирование силами одной только России наводит страх на Североатлантический альянс, то как они посмотрят на совместный вылет российских и китайских ВВС? При одной мысли об этом на лбах лидеров стран НАТО выступает пот. Они начинают думать, что участие китайских бомбардировщиков в конкурсе на территории Европы — это часть подготовительного этапа совместного российско-китайского воздушного патрулирования. От воспоминаний о совместных полетах бомбардировщиков Xian H-6K и Ту-95 над Азией сердца лидеров стран НАТО буквально уходят в пятки. Что бы ни сделали китайские бомбардировщики, альянс свяжет это с совместным полетом над Европой.



О реакции НАТО на прибытие китайских бомбардировщиков в Европу для участия в соревнованиях сказано достаточно, поговорим теперь о реакции Владимира Путина. Он, конечно, был рад участию в соревнованиях бомбардировщиков дружественной страны. Россия, как и Китай, оказалась в последнее время под гнетом американских санкций, поэтому страны должны вместе отстаивать справедливость, охранять мир и стабильность во всем мире. Именно эти стремления выражаются в совместном патрулировании российских и китайских бомбардировщиков.



Но Путину недостаточного того устрашающего эффекта, который на НАТО оказывают воздушное патрулирование российских ВВС. «Ненасытность» альянса, возглавляемого США, после каждого такого полета еще больше злит Россию и Путина. Для более устрашающего эффекта Россия решила увеличить число стран, участвующих в патрулированиях. Так, в них принял участие Китай. Для повышения боеспособности его бомбардировщикам Xian H-6K нужен опыт заграничных полетов, поэтому Международные армейские игры и совместное патрулирование стали для них отличной возможностью. Китаем и Россией движут разные мотивы, но их бомбардировщики совершают совместные полеты. Китай может помочь российским ВВС, а это не может не радовать Путина, поэтому он и похвалил Н-6К за их «визит» в Европу.



Редакционная статья Sohu, Китай, перевод Здесь у многих может возникнуть вопрос: как участие китайских бомбардировщиков в конкурсе может напугать НАТО? И почему Путин похвалил за это Китай? Сейчас разберемся.Причина, по которой НАТО ощущает тревожность от присутствия китайских бомбардировщиков на территории Европы, заключается в следующем: альянс боится, что Китай и Россия совершат совместное воздушное патрулирование. Именно поэтому НАТО так интересуется китайским самолетами Xian H-6K: хочет знать, куда они летят и зачем.НАТО смертельно боится стратегического патрулирования российских бомбардировщиков. Каждое их появление в воздухе над Европой и Северной Америкой заставляет альянс испытывать напряжение, словно ему придется идти в бой против сильного врага. Сообщалось, что для перехвата российских бомбардировщиков союзные войска поднимали в воздух истребители «Тайфун», F15 и F22. Тот факт, что для этой цели было задействовано столько передовой техники, говорит об ужасе, который НАТО испытывает перед полетами российских бомбардировщиков.Если воздушное патрулирование силами одной только России наводит страх на Североатлантический альянс, то как они посмотрят на совместный вылет российских и китайских ВВС? При одной мысли об этом на лбах лидеров стран НАТО выступает пот. Они начинают думать, что участие китайских бомбардировщиков в конкурсе на территории Европы — это часть подготовительного этапа совместного российско-китайского воздушного патрулирования. От воспоминаний о совместных полетах бомбардировщиков Xian H-6K и Ту-95 над Азией сердца лидеров стран НАТО буквально уходят в пятки. Что бы ни сделали китайские бомбардировщики, альянс свяжет это с совместным полетом над Европой.О реакции НАТО на прибытие китайских бомбардировщиков в Европу для участия в соревнованиях сказано достаточно, поговорим теперь о реакции Владимира Путина. Он, конечно, был рад участию в соревнованиях бомбардировщиков дружественной страны. Россия, как и Китай, оказалась в последнее время под гнетом американских санкций, поэтому страны должны вместе отстаивать справедливость, охранять мир и стабильность во всем мире. Именно эти стремления выражаются в совместном патрулировании российских и китайских бомбардировщиков.Но Путину недостаточного того устрашающего эффекта, который на НАТО оказывают воздушное патрулирование российских ВВС. «Ненасытность» альянса, возглавляемого США, после каждого такого полета еще больше злит Россию и Путина. Для более устрашающего эффекта Россия решила увеличить число стран, участвующих в патрулированиях. Так, в них принял участие Китай. Для повышения боеспособности его бомбардировщикам Xian H-6K нужен опыт заграничных полетов, поэтому Международные армейские игры и совместное патрулирование стали для них отличной возможностью. Китаем и Россией движут разные мотивы, но их бомбардировщики совершают совместные полеты. Китай может помочь российским ВВС, а это не может не радовать Путина, поэтому он и похвалил Н-6К за их «визит» в Европу.Редакционная статья Sohu, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, самолеты, Китай — статья прочитана 109 раз Комментарии