Может создать риски для НАТО: западные эксперты о ракете Буревестник



Взрыв 8 августа на полигоне ВМФ России под Северодвинском унес жизни пяти сотрудников "Росатома". Военные эксперты и СМИ связали этот инцидент с испытаниями элементов крылатой ракеты 9М730 "Буревестник", сообщает



Би-би-си поговорила с западными аналитиками и учеными о том, что разработка нового оружия может значить для баланса сил между Россией и НАТО и сценариев ядерного сдерживания.



В интервью Би-би-си старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда заявил, что "наиболее вероятное объяснение произошедшего - авария двигательной установки "Буревестника".



Пэнда считает, что, скорее всего, "трагедия произошла в ходе разработки миниатюрной ядерной силовой установки для "Буревестника".



Аналогичное мнение выразил и Матьё Булег, сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House. По его словам, наличие ядерного следа указывает на испытание ядерного двигателя "Буревестника".



Заявление президента США Дональда Трампа, по мнению эксперта, подтверждает эту версию. Ранее Трамп написал в "Твиттере", что авария произошла при испытаниях ракеты "Скайфол" - так в НАТО обозначают "Буревестник".



The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 August 2019







"Соединенные Штаты многое усвоили после взрыва ракеты в России. У нас есть похожие, но более современные технологии. Взрыв российского "Скайфола" заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал Трамп.



Трампа мог сделать это заявление на основе доклада американской разведки. О том, что американская разведка склоняется к версии о взрыве при испытании "Буревестника", в понедельник со ссылкой на неназванные источники сообщила газета New York Times.



Однако сомнение в этой версии выразил Майкл Кофман из центра военно-морского анализа CNA, работающего с Военно-морскими силами США.



"Если бы действительно произошла катастрофа с ядерным двигателем, мы наблюдали бы гораздо более высокие уровни радиации", - заявил он.







Более того, в российской армии сейчас разрабатывается множество проектов с ядерными двигателями, и утверждать, что авария может быть связана только с разработкой "Буревестника", слишком рано, считает эксперт.



Кофман склоняется к версии о том, что взорвался "радиоактивный топливный элемент", который имел отношение к элементам "Буревестника", однако взрыва ядерного реактора как такового не произошло.



Утверждать об испытании самой ракеты преждевременно, согласился Марк Кэзелет, эксперт британского агентства Jane's by IHS Markit по российским вооружениям.



Годы до развертывания







Впервые про разработку "Буревестника" рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.



Президент назвал и заявленные характеристики проекта - практически неограниченная дальность, а также возможность достигнуть цель в обход всех современных систем противоракетной обороны, так как в отличие от баллистических ракет крылатая движется не по заданной траектории.



"Системы ПРО в борьбе с [подобными ракетами] просто бессмысленны", - заявил Путин.



Авария под Северодвинском - подтверждение для НАТО, что Россия проводит испытания "Буревестника", заявил Булег из Chatham House.



Однако он напомнил, что ракета находится на ранних стадиях разработки и может не поступить на вооружение до 2030 года.



"Поражать дальние цели с минимальным риском"



KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GETTY IMAGES Image caption Путин во время визита в саровский РФЯЦ-ВНИИЭФ, где работали погибшие ученые-ядерщики



У НАТО на вооружении нет подобных ракет, но технологии для их создания известны десятки лет, рассказали Би-би-си эксперты.



В 1960-х в США действовал проект "Плутон" по разработке ракет с ядерным двигателем, в рамках которого была создана низковысотная сверхзвуковая управляемая ракета (SLAM).



Однако ракета была признана медленной, опасной и дорогой. Открытый ядерный реактор распространял радиацию во время полета, и даже испытания таких ракет создавали риски сильного загрязнения. Кроме того, SLAM стоила гораздо больше межконтинентальных баллистических ракет.



"В американском проекте двигатель работал на открытом ядерном топливном цикле, - рассказал Кэзелет из Jane's by IHS Markit. - Возможно, русским удалось создать двигатель с замкнутым циклом, который, если он работает, не распространяет радиацию".



Если Москва сможет завершить разработку и построить значительное число таких ракет, такой арсенал "определенно сможет создать риски для НАТО и даст России возможность поражать дальние цели с минимальным риском".



Однако Кофман из центра военно-морского анализа CNA заявил, что хотя теоретически это возможно, радиоизотопный термоэлектрический генератор или ядерный двигатель с замкнутым циклом крайне сложно вписать в такую легкую ракету, как "Буревестник".



Булег же считает, что ракета с ядерным двигателем неизбежно будет медленной и тяжелой.



С тактической точки зрения ее разработка кажется "напрасной тратой средств и времени", добавил эксперт.



Сдерживание через устрашение



По мнению Булега, в случае с "Буревестником" эффектная презентация может быть даже важнее реальных стратегических соображений.



"Это часть российской шоковой терапии - демонстрировать технологическое превосходство", - считает аналитик. Он добавил, что в результате аварии попытка показать превосходство обернулась провалом.



Россия практикует тактику "сдерживания через устрашение", считает Кофман.



В послании Федеральному собранию Путин представил планы именно тех разработок, "которые психологически влияют на принятие решений", добавил эксперт.



