Латвия теряет транзит 🔊 Воспроизвести



Объемы грузовых железнодорожных перевозок за семь месяцев текущего года уменьшились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 25 млн тонн, свидетельствуют данные Минсообщения, сообщает



В том числе объем международных перевозок составил 24,273 млн тонн, что на 11,1% меньше по сравнению с семью месяцами 2018 года, а объем внутренних перевозок сократился на 0,7% - до 727,1 тыс. тонн.



Объем транзитных грузов в международных железнодорожных перевозках составил 22,245 млн тонн, что на 12,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем импортных грузов составил 1,868 млн тонн, что на 5,9% больше, а экспортных грузов - 160,6 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем за соответствующий период 2018 года.



Железнодорожный транзит через порты за семь месяцев года составил 19,613 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем годом ранее, а сухопутный транзит через территорию Латвии - 2,632 млн тонн, что на 19% меньше, чем в прошлом году.



В 2018 году объем грузовых железнодорожных перевозок вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом - до 49,266 млн тонн, в том числе за семь месяцев года было перевезено 28,03 млн тонн грузов. Объемы грузовых железнодорожных перевозок за семь месяцев текущего года уменьшились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 25 млн тонн, свидетельствуют данные Минсообщения, сообщает PRESS.LV В том числе объем международных перевозок составил 24,273 млн тонн, что на 11,1% меньше по сравнению с семью месяцами 2018 года, а объем внутренних перевозок сократился на 0,7% - до 727,1 тыс. тонн.Объем транзитных грузов в международных железнодорожных перевозках составил 22,245 млн тонн, что на 12,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем импортных грузов составил 1,868 млн тонн, что на 5,9% больше, а экспортных грузов - 160,6 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем за соответствующий период 2018 года.Железнодорожный транзит через порты за семь месяцев года составил 19,613 млн тонн, что на 11,3% меньше, чем годом ранее, а сухопутный транзит через территорию Латвии - 2,632 млн тонн, что на 19% меньше, чем в прошлом году.В 2018 году объем грузовых железнодорожных перевозок вырос на 12,5% по сравнению с 2017 годом - до 49,266 млн тонн, в том числе за семь месяцев года было перевезено 28,03 млн тонн грузов. press.lv Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: транзит, грузоперевозки, показатели География: Латвия — статья прочитана 117 раз Комментарии