Кыргызстану предрекают «сомализацию» со статусом провалившегося государства» 🔊 Воспроизвести



Агентство Regnum опубликовало статью политолога, директора по международным проектам российского Института национальной стратегии Юрия Солозобова под названием «Киргизия: слабая власть плюс сомализация всей страны»,



В материале отмечено, что «сегодня Киргизию с горечью называют островом невезения». «Почему каждая новая власть в Киргизии слабее и хуже предыдущей?... Заметно, что политики и общественные отношения этой небольшой центральноазиатской республики неуклонно деградируют экономически, политически и социально. Так, математик Аскар Акаев оказался слишком мягким руководителем для такой брутальной страны. Он был вынужден покинуть Киргизию после «тюльпановой» революции 2005 года. До переворота 2010 года, во времена Курманбека Бакиева, в руководстве Киргизии были представлены главные региональные кланы - север и юг, и этим как-то обеспечивался хрупкий баланс в стране. Сегодня политические лидеры Киргизии измельчали до уровня племенных вождей и полевых командиров. В лучшем случае они представляют свое родовое село или группу товарищей по криминальному бизнесу. Политические кризисы, которые постоянно воспроизводятся в киргизском руководстве, подтверждают, что этих амбициозных людей объединяет лишь одно стремление - прийти к власти и богатству любой ценой», - считает российский эксперт. Агентство Regnum опубликовало статью политолога, директора по международным проектам российского Института национальной стратегии Юрия Солозобова под названием «Киргизия: слабая власть плюс сомализация всей страны», РАДИО СВОБОДА В материале отмечено, что «сегодня Киргизию с горечью называют островом невезения». «Почему каждая новая власть в Киргизии слабее и хуже предыдущей?... Заметно, что политики и общественные отношения этой небольшой центральноазиатской республики неуклонно деградируют экономически, политически и социально. Так, математик Аскар Акаев оказался слишком мягким руководителем для такой брутальной страны. Он был вынужден покинуть Киргизию после «тюльпановой» революции 2005 года. До переворота 2010 года, во времена Курманбека Бакиева, в руководстве Киргизии были представлены главные региональные кланы - север и юг, и этим как-то обеспечивался хрупкий баланс в стране. Сегодня политические лидеры Киргизии измельчали до уровня племенных вождей и полевых командиров. В лучшем случае они представляют свое родовое село или группу товарищей по криминальному бизнесу. Политические кризисы, которые постоянно воспроизводятся в киргизском руководстве, подтверждают, что этих амбициозных людей объединяет лишь одно стремление - прийти к власти и богатству любой ценой», - считает российский эксперт.



По его мнению, «богатые экономики, испытывающие серьезные демографические трудности, нашли простой способ для своего развития». «Они упростили переезд молодой, здоровой и образованной части постсоветского населения. При этом социальные проблемы, связанные с больной, старой и необразованной частью так и останутся на местах. И как их решать - пока никто не знает… Возникает закономерный вопрос, что потом делать с этими «черными дырами» на наших [российских – прим. ред.] границах? Усилиями одних местных властей остановить начавшийся процесс «сомализации» невозможно - разница в зарплатах и в качестве жизни между соседними странами сегодня отличается в разы. Более того, приведение той же Киргизии в нормальное состояние уже вряд ли возможно без внешнего воздействия. В республике сегодня нет настоящих политических элит, которые способны вернуть страну в состояние успешного государства. А те, кто остался, не ассоциирует себя со стратегическим развитием своей страны. На мой взгляд, нужна срочная коллективная программа по спасению Киргизии. Странам Евразийского союза и ОДКБ логично было бы создать ее как совместный подъемный кран, чтобы вытащить Киргизию из статуса «провалившегося государства», - предлагает Юрий Солозобов.



Но в заключении политолог подчеркнул, что «такая международная программа требует ответственной работы и со стороны киргизских элит». «Напомним, что подобную работу уже пытался проводить Казахстан, но тогда все начинания и деньги бесследно исчезли в черной киргизской дыре. Тем не менее, все же надо конструктивно и системно подойти к решению политических и социальных проблем в этой республике. Иначе очередные революционные потрясения в Киргизии могут грозить безопасности южных рубежей ЕАЭС и спокойствию в самой России», - резюмирует автор.



​Арест Атамбаева приведет в чувство экс-президентов



Выходящее в Канаде издание National Post опубликовало статью об аресте бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и провело анализ судебной системы постсоветских стран.



«Поскольку системы правосудия постсоветских стран в большинстве своем не реформированы, а правоохранительные органы подчиняются исключительно находящемуся у власти руководителю, то человеку, который перестает быть главой государства, грозит серьезная опасность. События в Кыргызстане, бедной стране на западной границе Китая с населением в 6 миллионов человек, наглядно показали, почему постсоветские лидеры неохотно расстаются с властью: ни у кого из них нет гарантии того, что его преемник не сделает с ним что-то плохое», - отмечается в материале.



Автор статьи напоминает, что «отказы Атамбаева являться на допрос привели к столкновениям», а действующий президент Сооронбай Жээнбеков, «похоже, сейчас одержал верх, поскольку военные, милиция и спецназ все еще на его стороне».







Но главная проблема, по мнению издания, не в том, кто победит в этом политическом противостоянии, которое развернулось «в крошечном Кыргызстане – одной из 50 самых бедных стран мира». «Может ли хоть один постсоветский лидер смело сдать власть после выборов? Это вопрос, который должен задавать себе и бывший президент Украины Петр Порошенко. Дело в том, что он фигурирует уже в 11 уголовных делах, в основном связанных с коррупцией, а действующий президент Владимир Зеленский возлагает на Порошенко ответственность за неправильное управление страной… В свете всего этого интересна и судьба Владимира Путина, у которого в 2024 году заканчивается последний разрешенный Конституцией срок. Глядя на события вокруг Алмазбека Атамбаева, ему стоит задуматься о своем будущем после президентства и принять выгодное для себя решение», - считает автор статьи.



Кыргызско-китайский конфликт на месторождении



О ситуации, сложившейся вокруг разработки месторождения Солтон-Сары в Нарынской области КР, написали несколько международных изданий. Газета South China Morning Post также попыталась проанализировать кыргызско-китайский спор вокруг разработки рудника.



Митинг в Солтон-Сары.



«Деятельность китайского предприятия Zhong Ji Mining Company была временно приостановлена после того, как произошел конфликт между рабочими компании и местными жителями, выражающими недовольство деятельностью горнодобытчика. По данным Всемирного банка, добыча полезных ископаемых имеет большое значение для экономики этого государства в Центральной Азии, поскольку полноценно там работает лишь один золотодобывающий рудник «Кумтор», на долю которого приходится около 10% ВВП страны. Но, несмотря на это правительство заявило, что работа на руднике приостановлена на месяц - до окончания расследования», - отмечается в статье.



Авторы статьи также подчеркнули, что «Посольство Китая в Бишкеке призвало правительство Кыргызстана провести тщательное расследование и наказать виновных». «Местное население приводит доводы, что компания разрушает экологию региона. Разработка недр от Армении до Таиланда часто сопровождается акциями протеста и конфликтами. По словам Кейт Маллинсон, эксперта по Центральной Азии из британского аналитического центра Chatham House, кыргызстанцы часто выступают против добычи полезных ископаемых, опасаясь, что это нанесет вред экологии, но, по ее словам, иногда протесты могут иметь и политические причины», - резюмирует издание. Далее он напоминает, что его «комментарий по событиям 2016 года - отставка правительства и изменение Конституции - содержал прогноз, что Киргизию ждет дальнейшая чехарда со сменой власти, после чего возможен коллапс ее государственности». «Хотелось бы ошибиться, но постоянно текущий конфликт в Киргизии имеет долгосрочный характер. Его фундаментальные причины - отсутствие консолидированной нации и подчиненной национальным интересам элиты, и самое главное - небольшое государство неуклонно выгорает до «социального шлака». Постепенная «сомализация Киргизии» - симптом грозной болезни. Это общая беда для большинства постсоветских стран из пояса Великого Лимитрофа, оказавшихся на геополитическом перепутье. Глобальные рынки труда действуют жестко: центры экономического притяжения, будь то Россия или Евросоюз, высасывают вменяемых людей из постсоветской периферии. Оставшиеся на месте жители испытывают жесточайший негативный отбор: общественные отношения неуклонно деградируют экономически, политически и социально», - констатирует автор статьи.По его мнению, «богатые экономики, испытывающие серьезные демографические трудности, нашли простой способ для своего развития». «Они упростили переезд молодой, здоровой и образованной части постсоветского населения. При этом социальные проблемы, связанные с больной, старой и необразованной частью так и останутся на местах. И как их решать - пока никто не знает… Возникает закономерный вопрос, что потом делать с этими «черными дырами» на наших [российских – прим. ред.] границах? Усилиями одних местных властей остановить начавшийся процесс «сомализации» невозможно - разница в зарплатах и в качестве жизни между соседними странами сегодня отличается в разы. Более того, приведение той же Киргизии в нормальное состояние уже вряд ли возможно без внешнего воздействия. В республике сегодня нет настоящих политических элит, которые способны вернуть страну в состояние успешного государства. А те, кто остался, не ассоциирует себя со стратегическим развитием своей страны. На мой взгляд, нужна срочная коллективная программа по спасению Киргизии. Странам Евразийского союза и ОДКБ логично было бы создать ее как совместный подъемный кран, чтобы вытащить Киргизию из статуса «провалившегося государства», - предлагает Юрий Солозобов.Но в заключении политолог подчеркнул, что «такая международная программа требует ответственной работы и со стороны киргизских элит». «Напомним, что подобную работу уже пытался проводить Казахстан, но тогда все начинания и деньги бесследно исчезли в черной киргизской дыре. Тем не менее, все же надо конструктивно и системно подойти к решению политических и социальных проблем в этой республике. Иначе очередные революционные потрясения в Киргизии могут грозить безопасности южных рубежей ЕАЭС и спокойствию в самой России», - резюмирует автор.Выходящее в Канаде издание National Post опубликовало статью об аресте бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и провело анализ судебной системы постсоветских стран.«Поскольку системы правосудия постсоветских стран в большинстве своем не реформированы, а правоохранительные органы подчиняются исключительно находящемуся у власти руководителю, то человеку, который перестает быть главой государства, грозит серьезная опасность. События в Кыргызстане, бедной стране на западной границе Китая с населением в 6 миллионов человек, наглядно показали, почему постсоветские лидеры неохотно расстаются с властью: ни у кого из них нет гарантии того, что его преемник не сделает с ним что-то плохое», - отмечается в материале.Автор статьи напоминает, что «отказы Атамбаева являться на допрос привели к столкновениям», а действующий президент Сооронбай Жээнбеков, «похоже, сейчас одержал верх, поскольку военные, милиция и спецназ все еще на его стороне».Но главная проблема, по мнению издания, не в том, кто победит в этом политическом противостоянии, которое развернулось «в крошечном Кыргызстане – одной из 50 самых бедных стран мира». «Может ли хоть один постсоветский лидер смело сдать власть после выборов? Это вопрос, который должен задавать себе и бывший президент Украины Петр Порошенко. Дело в том, что он фигурирует уже в 11 уголовных делах, в основном связанных с коррупцией, а действующий президент Владимир Зеленский возлагает на Порошенко ответственность за неправильное управление страной… В свете всего этого интересна и судьба Владимира Путина, у которого в 2024 году заканчивается последний разрешенный Конституцией срок. Глядя на события вокруг Алмазбека Атамбаева, ему стоит задуматься о своем будущем после президентства и принять выгодное для себя решение», - считает автор статьи.О ситуации, сложившейся вокруг разработки месторождения Солтон-Сары в Нарынской области КР, написали несколько международных изданий. Газета South China Morning Post также попыталась проанализировать кыргызско-китайский спор вокруг разработки рудника.«Деятельность китайского предприятия Zhong Ji Mining Company была временно приостановлена после того, как произошел конфликт между рабочими компании и местными жителями, выражающими недовольство деятельностью горнодобытчика. По данным Всемирного банка, добыча полезных ископаемых имеет большое значение для экономики этого государства в Центральной Азии, поскольку полноценно там работает лишь один золотодобывающий рудник «Кумтор», на долю которого приходится около 10% ВВП страны. Но, несмотря на это правительство заявило, что работа на руднике приостановлена на месяц - до окончания расследования», - отмечается в статье.Авторы статьи также подчеркнули, что «Посольство Китая в Бишкеке призвало правительство Кыргызстана провести тщательное расследование и наказать виновных». «Местное население приводит доводы, что компания разрушает экологию региона. Разработка недр от Армении до Таиланда часто сопровождается акциями протеста и конфликтами. По словам Кейт Маллинсон, эксперта по Центральной Азии из британского аналитического центра Chatham House, кыргызстанцы часто выступают против добычи полезных ископаемых, опасаясь, что это нанесет вред экологии, но, по ее словам, иногда протесты могут иметь и политические причины», - резюмирует издание. rus.azattyk.org Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: президент, арест, Кыргызстан, Атамбаев — статья прочитана 132 раза Комментарии