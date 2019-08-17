Загрузка... В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Максим Блинов Бурый медведь. Архивное фото



Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил



"В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на территории городского кладбища в микрорайоне Старт вскрыто одно из захоронений. На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", — сказал собеседник агентства.



По его словам, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



"Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили", — сообщил РИА Новости начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак. Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД."В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на территории городского кладбища в микрорайоне Старт вскрыто одно из захоронений. На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", — сказал собеседник агентства.По его словам, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение."Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили", — сообщил РИА Новости начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: медведь, могила, Хабаровск География: Россия — статья прочитана 97 раз Комментарии