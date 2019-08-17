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В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
"В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на территории городского кладбища в микрорайоне Старт вскрыто одно из захоронений. На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили", — сообщил РИА Новости начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак.
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РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
География: Россия
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