Загрузка... Пресноводная мегафауна сократилась на 88% за 42 года 🔊 Воспроизвести



Пресноводная мегафауна — то есть численность крупных хищников и травоядных, обитающих в пресных реках и озерах, с 1970 по 2012 годы по всему миру сократилась на 88%, сообщает



Исследователи рассматривали данные о глобальной популяции пресноводной мегафауны, собранные по всему миру в период между 1970 и 2012 годами. Речь шла о животных весом более 27 кг, таких как речные дельфины, бобры, крокодилы, гигантские черепахи и осетры.



В результате биологи обнаружили, что популяции пресноводной мегафауны сократились на 88% за 42 года. Это вдвое выше, чем скорость вымирания популяций позвоночных на суше или в море за тот же период. Пресноводная мегафауна — то есть численность крупных хищников и травоядных, обитающих в пресных реках и озерах, с 1970 по 2012 годы по всему миру сократилась на 88%, сообщает ХАЙТЕК+ . К такому выводу пришли ученые из Немецкого института пресноводной экологии и рыболовства в исследовании, опубликованном Ассоциацией Лейбница.Исследователи рассматривали данные о глобальной популяции пресноводной мегафауны, собранные по всему миру в период между 1970 и 2012 годами. Речь шла о животных весом более 27 кг, таких как речные дельфины, бобры, крокодилы, гигантские черепахи и осетры.В результате биологи обнаружили, что популяции пресноводной мегафауны сократились на 88% за 42 года. Это вдвое выше, чем скорость вымирания популяций позвоночных на суше или в море за тот же период. Самые высокие темпы сокращения популяции пресноводной мегафауны — в биогеографическом царстве Индомалайя (Южная и Юго-Восточная Азия, Южный Китай) и в Палеарктическом царстве (Европа, Северная Африка и большая часть Азии) — 99% и 97% соответственно.



Сильнее всего сократилось количество крупных рыб, таких как осетры, лососевые (форель, голец), а также гигантских сомов. За этим следует сокращение на 72% численности водных рептилий.



Ранее ученые из Канадского университета Дэлхаузи подсчитали, что изменение климата может привести к уменьшению биомассы морских животных и всего фитопланктона до 2100 года на 4,8% при низком уровне выбросов парниковых газов и на 17% — при высоком. Загрузка... hightech.fm Категории: общество, в мире, история, образование Ключевые слова: климат, человек, фауна — статья прочитана 129 раз Комментарии