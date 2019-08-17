Пресноводная мегафауна сократилась на 88% за 42 года

Пресноводная мегафауна — то есть численность крупных хищников и травоядных, обитающих в пресных реках и озерах, с 1970 по 2012 годы по всему миру сократилась на 88%, сообщает ХАЙТЕК+. К такому выводу пришли ученые из Немецкого института пресноводной экологии и рыболовства в исследовании, опубликованном Ассоциацией Лейбница.
Исследователи рассматривали данные о глобальной популяции пресноводной мегафауны, собранные по всему миру в период между 1970 и 2012 годами. Речь шла о животных весом более 27 кг, таких как речные дельфины, бобры, крокодилы, гигантские черепахи и осетры.
В результате биологи обнаружили, что популяции пресноводной мегафауны сократились на 88% за 42 года. Это вдвое выше, чем скорость вымирания популяций позвоночных на суше или в море за тот же период.
Самые высокие темпы сокращения популяции пресноводной мегафауны — в биогеографическом царстве Индомалайя (Южная и Юго-Восточная Азия, Южный Китай) и в Палеарктическом царстве (Европа, Северная Африка и большая часть Азии) — 99% и 97% соответственно.
Сильнее всего сократилось количество крупных рыб, таких как осетры, лососевые (форель, голец), а также гигантских сомов. За этим следует сокращение на 72% численности водных рептилий.
Ранее ученые из Канадского университета Дэлхаузи подсчитали, что изменение климата может привести к уменьшению биомассы морских животных и всего фитопланктона до 2100 года на 4,8% при низком уровне выбросов парниковых газов и на 17% — при высоком.
Сильнее всего сократилось количество крупных рыб, таких как осетры, лососевые (форель, голец), а также гигантских сомов. За этим следует сокращение на 72% численности водных рептилий.
Ранее ученые из Канадского университета Дэлхаузи подсчитали, что изменение климата может привести к уменьшению биомассы морских животных и всего фитопланктона до 2100 года на 4,8% при низком уровне выбросов парниковых газов и на 17% — при высоком.