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В Австралии снегопад, кенгуру скачут по сугробам /видео/



В Австралии в начале недели выпал снег, который сопровождается сильным ветром. Об этом сообщает PRESSINFORM со ссылкой на портал Weather. В результате непогоды погибла женщина, на которую упало дерево. Еще несколько человек получили ранения. На данный момент в больнице находится мужчина и двое детей 4 и 5 лет.

Осадки охватили южную часть Австралии, где произошел самый крупный снегопад за последние 20 лет. Власти штатов Виктория и Южный Уэльс попросили местных жителей не пользоваться личным транспортам. Один из городов полностью оказался отрезан от дорожного сообщения, в общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек. В последний раз масштабный снегопад в Австралии произошел в 2015 году. На видео, появившимся в соцсетях, можно увидеть, как по сугробам скачут кенгур

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pressinform.net
Категории: общество, дом и быт
Ключевые слова: Австралия, снег, кенгуру
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добавлена сегодня, 17 августа, 14:20

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