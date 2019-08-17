Загрузка... Найдена 500-летняя акула 🔊 Воспроизвести Фото: @JUNIEL85



В Гренландии ученые обнаружили акулу, которой около 500 лет. Об этом сообщает



Предположительно, эта гренландская полярная акула родилась в 1505 году, когда в Великобритании правил Генрих VIII, а в России — Василий III, отец Ивана Грозного. Ученые определили ее возраст по размеру — гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.



Длина этой особи составляла 5,4 метра.



«Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане», — отметил профессор Ким Пребел (Kim Praebel). Ученые изучают ДНК особи в надежде выяснить, какие гены отвечают за столь долгую продолжительность жизни у этого вида. В Гренландии ученые обнаружили акулу, которой около 500 лет. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на издание The Sun.Предположительно, эта гренландская полярная акула родилась в 1505 году, когда в Великобритании правил Генрих VIII, а в России — Василий III, отец Ивана Грозного. Ученые определили ее возраст по размеру — гренландские акулы растут всего на сантиметр в год и живут сотни лет.Длина этой особи составляла 5,4 метра.«Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане», — отметил профессор Ким Пребел (Kim Praebel). Ученые изучают ДНК особи в надежде выяснить, какие гены отвечают за столь долгую продолжительность жизни у этого вида. Основу рациона гренландской полярной акулы составляет рыба, однако ученые ни разу не видели, как она охотится. В желудках особей этого вида находили куски оленей и даже лошадей.



Средняя продолжительность жизни гренландской полярной акулы составляет 272 года. Это самые северные и самые холодолюбивые из всех акул. Самые крупные особи могут достигать 7,3 метра и весить до полутора тонн. Однако в среднем длина этих животных колеблется в пределах 2,44-4,8 метра, а вес не превышает 400 килограммов. Мясо гренландской полярной акулы считается национальным блюдом Исландии. Загрузка... lenta.ru Категории: в мире, история, образование Ключевые слова: акула, реликт, Гренландия — статья прочитана 182 раза Комментарии