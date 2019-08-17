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Ортодокс сказал жене, что едет за границу, а сам отправился на пляж с любовницей



Влюбленную пару во время секса застали врасплох частные детективы, возмущается ВЕСТИ ИЗРАИЛЬ.

Ортодоксального инспектора по кашруту из Ришон ле-Циона обнаружили на городском пляже с любовницей в то время, когда он якобы был в заграничной командировке. Как стало известно в среду, 14 августа, частных детективов наняла его супруга, заподозрив неладное.

Мужчина уведомил супругу, что отправляется в Китай по служебным делам. Однако из Израиля он выезжать не собирался, а поехал на отдых с любовницей. Ею оказалась замужняя женщина из Иерусалима, мать семерых детей, также принадлежащая к ортодоксальной общине.
Детективам из частного агентства "Скай" не составило труда проследить за ничего не подозревающим изменщиком. Его вместе с любовницей застали врасплох на пляже Ришон ле-Циона.

"Расследование началось после жалобы жены, рассказавшей о своих подозрениях. По словам женщины, муж объяснил свое отсутствие командировкой в Китай, но она не поверила в эту версию и обратилась за помощью к сыщикам, - рассказал детектив.

- Мы отследили, где и когда подозреваемый встречается с любовницей. Затем застали их во время полового акта и сфотографировали всю сцену. Они были так увлечены, что даже не заметили, что их фотографируют".

По словам агента, несмотря на представленные материалы и доказательства, женщина решила не подавать на развод, а предоставить мужу шанс исправиться.
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vesty.co.il
Категории: общество, чп и криминал, дом и быт
Ключевые слова: Израиль, измена, любовница, ортодокс
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добавлена сегодня, 17 августа, 12:20

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