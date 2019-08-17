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Испанские пенсионеры скинулись и купили деревню в Галисии
Группа испанских пенсионеров купила деревню в Луго (Галисия) за 140 тысяч. евро, чтобы провести в ней остаток своей жизни.
Последние обитатели покинули это место 50 лет назад. Но теперь у деревни появился шанс на возрождение. Купившие ее пенсионеры объясняют свой выбор так: «Здесь у каждого из нас будет свой дом, но при этом мы все будет рядом».
Продало деревню агентство недвижимости, специализирующееся на заброшенных объектах в Галисии, пишет СЛОВО со ссылкой на noticia.ru.
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gazetaslovo.com
Ключевые слова: пенсионеры, покупка, Испания, деревня
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