Загрузка... Испанские пенсионеры скинулись и купили деревню в Галисии 🔊 Воспроизвести



Группа испанских пенсионеров купила деревню в Луго (Галисия) за 140 тысяч. евро, чтобы провести в ней остаток своей жизни.



Последние обитатели покинули это место 50 лет назад. Но теперь у деревни появился шанс на возрождение. Купившие ее пенсионеры объясняют свой выбор так: «Здесь у каждого из нас будет свой дом, но при этом мы все будет рядом».



Продало деревню агентство недвижимости, специализирующееся на заброшенных объектах в Галисии, пишет Группа испанских пенсионеров купила деревню в Луго (Галисия) за 140 тысяч. евро, чтобы провести в ней остаток своей жизни.Последние обитатели покинули это место 50 лет назад. Но теперь у деревни появился шанс на возрождение. Купившие ее пенсионеры объясняют свой выбор так: «Здесь у каждого из нас будет свой дом, но при этом мы все будет рядом».Продало деревню агентство недвижимости, специализирующееся на заброшенных объектах в Галисии, пишет СЛОВО со ссылкой на noticia.ru. Загрузка... gazetaslovo.com Категории: общество, в Европе, дом и быт Ключевые слова: пенсионеры, покупка, Испания, деревня — статья прочитана 124 раза Комментарии