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Испанские пенсионеры скинулись и купили деревню в Галисии



Группа испанских пенсионеров купила деревню в Луго (Галисия) за 140 тысяч. евро, чтобы провести в ней остаток своей жизни.

Последние обитатели покинули это место 50 лет назад. Но теперь у деревни появился шанс на возрождение. Купившие ее пенсионеры объясняют свой выбор так: «Здесь у каждого из нас будет свой дом, но при этом мы все будет рядом».

Продало деревню агентство недвижимости, специализирующееся на заброшенных объектах в Галисии, пишет СЛОВО со ссылкой на noticia.ru.
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gazetaslovo.com
Категории: общество, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: пенсионеры, покупка, Испания, деревня
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добавлена сегодня, 17 августа, 11:00

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