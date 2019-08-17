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Девушка потеряла зрение из-за сваренного в микроволновке яйца

facebook.com / Beth Rosser


Девушка из британского города Реддитч (графство Вустершир) попала в больницу после того, как попыталась сварить яйца в мироволновке, сообщает ФАН.

Позже она призналась, что прочитала рецепт «безопасного» приготовления в Интернете. Там советовали варить в течение шести минут при мощности 900 Вт. При этом «эксперты» на форумах утверждали, что вареные яйца не лопнут, если их посолить.

Однако, вопреки их заверениям, именно это и произошло. Когда 22-летняя Бетани Россер вытащила яйца из микроволновки, скорлупа лопнула, и содержимое выстрелило наружу, ошпарив ей половину лица.
В результате девушку доставили в ожоговое отделение больницы королевы Елизаветы в Бирмингеме. Россер отметила, что после всех процедур она может немного открыть левый глаз, однако видит все размытым.

«Это было ужасно, я была в полной агонии. Я чувствовала, как моя кожа горела часами, даже когда меня лечили в больнице. Мне казалось, что моя кожа сорвана, это было так страшно», — цитирует пострадавшую британский таблоид Sun.

Отметим, что Бетани прекрасно знала о риске, когда готовила яйца в мироволновке. По ее словам, куриные яйца взрывались у ее двоюродной сестры и друга семьи, однако в обоих случаях это происходило в микроволновке.

Примечательно, что все микроволновые печи продаются с инструкциями, в которых написано о недопустимости разогревать птичьи яйца. Из-за испарения воды внутри скорлупы возникает сильное давление, которое может привести к взрыву яйца.
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riafan.ru
Категории: чп и криминал, здоровье, дом и быт
Ключевые слова: яйцо, ЧП, микроволновка, глаз
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добавлена сегодня, 17 августа, 10:20

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