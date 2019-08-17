Загрузка... Девушка потеряла зрение из-за сваренного в микроволновке яйца 🔊 Воспроизвести facebook.com / Beth Rosser



Девушка из британского города Реддитч (графство Вустершир) попала в больницу после того, как попыталась сварить яйца в мироволновке, сообщает



Позже она призналась, что прочитала рецепт «безопасного» приготовления в Интернете. Там советовали варить в течение шести минут при мощности 900 Вт. При этом «эксперты» на форумах утверждали, что вареные яйца не лопнут, если их посолить.



Однако, вопреки их заверениям, именно это и произошло. Когда 22-летняя Бетани Россер вытащила яйца из микроволновки, скорлупа лопнула, и содержимое выстрелило наружу, ошпарив ей половину лица. Девушка из британского города Реддитч (графство Вустершир) попала в больницу после того, как попыталась сварить яйца в мироволновке, сообщает ФАН Позже она призналась, что прочитала рецепт «безопасного» приготовления в Интернете. Там советовали варить в течение шести минут при мощности 900 Вт. При этом «эксперты» на форумах утверждали, что вареные яйца не лопнут, если их посолить.Однако, вопреки их заверениям, именно это и произошло. Когда 22-летняя Бетани Россер вытащила яйца из микроволновки, скорлупа лопнула, и содержимое выстрелило наружу, ошпарив ей половину лица. В результате девушку доставили в ожоговое отделение больницы королевы Елизаветы в Бирмингеме. Россер отметила, что после всех процедур она может немного открыть левый глаз, однако видит все размытым.



«Это было ужасно, я была в полной агонии. Я чувствовала, как моя кожа горела часами, даже когда меня лечили в больнице. Мне казалось, что моя кожа сорвана, это было так страшно», — цитирует пострадавшую британский таблоид Sun.



Отметим, что Бетани прекрасно знала о риске, когда готовила яйца в мироволновке. По ее словам, куриные яйца взрывались у ее двоюродной сестры и друга семьи, однако в обоих случаях это происходило в микроволновке.



Примечательно, что все микроволновые печи продаются с инструкциями, в которых написано о недопустимости разогревать птичьи яйца. Из-за испарения воды внутри скорлупы возникает сильное давление, которое может привести к взрыву яйца. Загрузка... riafan.ru Категории: чп и криминал, здоровье, дом и быт Ключевые слова: яйцо, ЧП, микроволновка, глаз — статья прочитана 144 раза Комментарии