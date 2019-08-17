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СМИ: Экс-супруга Абрамовича готовится к свадьбе с греческим миллиардером

Foto: RIA Novosti/Scanpix


Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова больше не скрывает свой роман с наследником судостроительной империи - 34-летним греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом.

Foto: Vida Press
Как сообщает DELFI со ссылкой на "Комсомольская правда", 38-летняя Жукова и Ниархос живут вместе в Нью-Йорке, но отдыхать предпочитают на европейских курортах. Сначала они отдыхали в Италии, путешествуя на яхте в компании с певицей Кэти Пэрри и кинозвездой Орландо Блумом, а сейчас проводят время в Хорватии с семьей Ставроса.

В июле в западных СМИ появились публикации о помолвке Жуковой и Ниархоса, а источник издания PageSix сообщил, что свадьба должна состояться уже в этом году.

О расставании Абрамовича и Жуковой, у которых есть двое общих детей, стало известно два года назад. При этом они сумели сохранить хорошие отношения и нередко вместе посещают различные культурные и благотворительные мероприятия.
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rus.delfi.lv
Категории: общество, в мире, дом и быт
Ключевые слова: жена, роман, Абрамович, Жукова
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добавлена сегодня, 17 августа, 09:00

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