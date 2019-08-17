Загрузка... СМИ: Экс-супруга Абрамовича готовится к свадьбе с греческим миллиардером 🔊 Воспроизвести Foto: RIA Novosti/Scanpix



Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова больше не скрывает свой роман с наследником судостроительной империи - 34-летним греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом.



Foto: Vida Press



В июле в западных СМИ появились публикации о помолвке Жуковой и Ниархоса, а источник издания PageSix сообщил, что свадьба должна состояться уже в этом году.



О расставании Абрамовича и Жуковой, у которых есть двое общих детей, стало известно два года назад. При этом они сумели сохранить хорошие отношения и нередко вместе посещают различные культурные и благотворительные мероприятия. Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова больше не скрывает свой роман с наследником судостроительной империи - 34-летним греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом.Как сообщает DELFI со ссылкой на "Комсомольская правда", 38-летняя Жукова и Ниархос живут вместе в Нью-Йорке, но отдыхать предпочитают на европейских курортах. Сначала они отдыхали в Италии, путешествуя на яхте в компании с певицей Кэти Пэрри и кинозвездой Орландо Блумом, а сейчас проводят время в Хорватии с семьей Ставроса.В июле в западных СМИ появились публикации о помолвке Жуковой и Ниархоса, а источник издания PageSix сообщил, что свадьба должна состояться уже в этом году.О расставании Абрамовича и Жуковой, у которых есть двое общих детей, стало известно два года назад. При этом они сумели сохранить хорошие отношения и нередко вместе посещают различные культурные и благотворительные мероприятия. Загрузка... rus.delfi.lv Категории: общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: жена, роман, Абрамович, Жукова — статья прочитана 166 раз Комментарии