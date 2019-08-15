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В Латвию пустят русских врачей? Сейм начал обсуждать такую возможность



14 августа, состоялось внеочередное заседание комиссии Сейма по труду и социальным делам в связи с ситуацией в Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ), где наблюдается острая нехватка врачей, сообщает PRESS.LV.

Во время заседания, всеми депутатами было принято единогласное решение – утвердить сферу здравоохранения в бюджете 2020 года как приоритет и увеличить на 20% фонд заработной платы медикам. Данное решение потребует в бюджете страны дополнительно 120 млн евро в год. Также депутаты запросили оценить необходимые изменения в законодательстве для открытия рынка труда врачам.
Это очень важный момент, ибо открытие рынка труда означает, что в стране смогут работать врачи из третьих стран. А так как 40% населения в Латвии считает русский родным, можно с достаточной уверенностью говорить, что это будут русскоговорящие врачи из Белоруссии, Украины и России.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш на своей странице в Facebook отметил, что Даугавпилс показал, как можно менять политику в стране.

Напомним, до сентября в Даугавпилсской региональной больнице все приостановлены плановые операции. Как пояснил член правления больницы Григорий Семенов, создалась критическая ситуация с обеспечением нагрузки анестезиологов и реаниматологов. В результате врачи работали на грани выгорания, и качество неотложной медицинской помощи было поставлено под угрозу.

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш сообщил, что государству необходимо срочно решить вопрос о привлечении новых врачей, поскольку один муниципалитет не может этого сделать.
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press.lv
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: врачи, медицина, россияне
География: Латвия
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добавлена сегодня, 15 августа, 13:00

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