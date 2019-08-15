Польша решила поднять стоимость транзита российского газа 🔊 Воспроизвести Источник изображения: tass.ru



Польша намерена повысить цену транзита российского газа через свою территорию по завершении действующего контракта с «Газпромом». Об этом Bloomberg заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает



В Варшаве недовольны текущими тарифами. Сейчас в бюджет, по словам Наимского, поступает 21 млн злотых (5,4 млн долларов) за транзит российского газа. Представитель правительства республики утверждает, что эта сумма «практически равна нулю».



«Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным», — заявил Наимский.



Контракт на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» истекает в 2020 году. Ранее Наимский заявлял, что по истечении срока договора власти Польши будут продолжать транспортировать газ на основании аукционов. «Ямал — Европа» проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии и соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Западной Европе. Польша намерена повысить цену транзита российского газа через свою территорию по завершении действующего контракта с «Газпромом». Об этом Bloomberg заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.В Варшаве недовольны текущими тарифами. Сейчас в бюджет, по словам Наимского, поступает 21 млн злотых (5,4 млн долларов) за транзит российского газа. Представитель правительства республики утверждает, что эта сумма «практически равна нулю».«Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным», — заявил Наимский.Контракт на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» истекает в 2020 году. Ранее Наимский заявлял, что по истечении срока договора власти Польши будут продолжать транспортировать газ на основании аукционов. «Ямал — Европа» проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии и соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Западной Европе. rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, тариф, транзит География: Польша — статья прочитана 166 раз Комментарии