Главная >> Новости >> экономика, политика, в Европе >> Польша решила поднять стоимость транзита российского газа

Польша решила поднять стоимость транзита российского газа

Источник изображения: tass.ru


Польша намерена повысить цену транзита российского газа через свою территорию по завершении действующего контракта с «Газпромом». Об этом Bloomberg заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.

В Варшаве недовольны текущими тарифами. Сейчас в бюджет, по словам Наимского, поступает 21 млн злотых (5,4 млн долларов) за транзит российского газа. Представитель правительства республики утверждает, что эта сумма «практически равна нулю».

«Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным», — заявил Наимский.

Контракт на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» истекает в 2020 году. Ранее Наимский заявлял, что по истечении срока договора власти Польши будут продолжать транспортировать газ на основании аукционов. «Ямал — Европа» проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии и соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Западной Европе.
rubaltic.ru
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: газ, тариф, транзит
География: Польша
статья прочитана 166 раз
добавлена сегодня, 15 августа, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка