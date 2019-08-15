Загрузка... Латышские школьники: Русский язык знать надо и полезно. Но в школе ему толком не учат 🔊 Воспроизвести



Небольшой опрос, проведенный Latvijas Avīze, показал, что латышские студенты и школьники заинтересованы в изучении русского языка, сообщает



На мысль поинтересоваться о том, что думают о русском языке латышские школьники и студенты, журналистов натолкнуло недавнее заседание Совета по экономике знаний Торгово-промышленной палаты (ТПП) Латвии. Напомним, что в ходе обсуждения новых стандартов образования в средней школе прозвучали мнения о том, что в новом содержании образования важное место должно быть уделено и изучению русского языка. Небольшой опрос, проведенный Latvijas Avīze, показал, что латышские студенты и школьники заинтересованы в изучении русского языка, сообщает PRESS.LV На мысль поинтересоваться о том, что думают о русском языке латышские школьники и студенты, журналистов натолкнуло недавнее заседание Совета по экономике знаний Торгово-промышленной палаты (ТПП) Латвии. Напомним, что в ходе обсуждения новых стандартов образования в средней школе прозвучали мнения о том, что в новом содержании образования важное место должно быть уделено и изучению русского языка. Поддерживают ли молодые люди точку зрения предпринимателей о том, что им в Латвии обязательно нужно учить русский язык. Ответ на этот вопрос журналисты попытались найти в небольшом опросе-публикации под заголовком "Без русского языка не обойтись?".



"Мне кажется, что русский язык нужно учить не только потому, что в Латвии живут русскоязычные люди, а главным образом потому, что у нас много соседних стран, где употребляют русский язык. Поэтому он пригодится для создания контактов, к примеру, в предпринимательской деятельности", - говорит Марта Ласмане, президент Рижского школьного совета, ученица 12-го класса 3-й Рижской государственной гимназии.



По мнению Марты, в школе вторым иностранным языком следует выбирать русский, а не немецкий, как это многие делают. Также больше следует учить испанский и китайский языки, которые в будущем могут быть полезнее. Сама она тоже учит испанский язык.



Ученица с сожалением отмечает, что выучить язык на высоком уровне нет возможности, если ему учат только в школе, а ежедневно не употребляют. Шесть лет учила немецкий язык, но все равно ничего не знаю, признается она. В свою очередь, русский язык она знает потому, что в семье говорят и на русском. "Мои ровесники, которые изучали русский язык только в школе, могут только читать и что-то понимают, но свободно не говорят", - сообщает Марта.



Немного другое мнение у Гинтса Янковскиса, посла юношеского Сейма, студента коммуникационных наук в Латвийском университете, но он тоже считает, что русский язык пригодится.



"Русский язык по крайней мере ближайшие 30 лет будет нужен и в Латвии, и пригодится для общения в других странах. Ежедневно в Латвии говорю на латышском, на русский перехожу только тогда, когда вижу, что моим собеседником может быть турист. Однако в школе выучить русский язык на хорошем уровне почти невозможно: учителя русского языка часто пожилые и не знают государственного языка, поэтому с ними тяжело разговаривать, используют старые методики, к примеру, задают переписать книгу. Я русский язык изучал с 6-го класса, но почти ничего не выучил. Совершенствовался как самоучка", - говорит Гинтс.



А вот Ровенс Миезайс, школьник 9-го класса Рижской Центральной гуманитарной гимназии, на собственном опыте уже успел убедиться, что при трудоустройстве незнание русского языка может вызвать проблемы.



"Русский язык в Риге звучит много на улицах, даже в магазине были случаи, когда меня не понимали, потому что я говорю на латышском. Сам работал официантом и возникали проблемы, потому что русским по-настоящему не владею. В школе вторым иностранным языком выбрал немецкий, так как думал, что это будет проще. Но сейчас ситуация такая, что русский и немецкий знаю примерно на одном уровне, так как русский можно выучить вне школы. Немецкий язык пока никак не пригодился. Но возможно в будущем понадобится", - рассказал Ровенс.



Напомним, что с сентября 2020 года в средней и основной школах Латвии введут новое содержание образования. Президент Торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис считает, что нынешняя система образования устарела и нуждается в переменах. С ним согласна и представитель Латвийской ассоциации интернета Ина Гуделе, заявившая, что наконец появилось предложение, которое давно ожидалось в латвийском обществе.



Однако Гуделе тревожит тот факт, что в новом содержании образования "нет акцента на русский язык". По ее мнению, требования рынка таковы, что знания этого языка являются необходимыми.



"Латышская молодежь менее конкурентоспособна на рынке труда, потому что обладает лишь знаниями латышского и английского языков, в то время как русская молодежь знает также и русский язык", - считает Гуделе.



Ее мнение поддержал и Ростовскис: "Какой бы ни была политическая ситуация, знание любого языка является ценностью, при этом русский язык нужен не только для сотрудничества с Россией, но и со всем восточным рынком". Загрузка... press.lv Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Латвия — статья прочитана 67 раз Комментарии